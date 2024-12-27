https://sarabic.ae/20241227/الحكومة-اليابانية-توافق-على-مشروع-موازنة-2025-مع-إنفاق-قياسي-على-الدفاع-1096230704.html

الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة 2025 مع إنفاق قياسي على الدفاع

الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة 2025 مع إنفاق قياسي على الدفاع

سبوتنيك عربي

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على مشروع موازنة للسنة المالية 2025 يتضمن إنفاقًا قياسيًا على الدفاع بلغ 8.7 تريليون ين (55.4 مليار دولار)، وفقًا لما... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T03:15+0000

2024-12-27T03:15+0000

2024-12-27T03:15+0000

أخبار اليابان

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وستبلغ الموازنة الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل 115.54 تريليون ين (732.23 مليار دولار)، يُخصص منها أكثر من 10%، أي ما يعادل 8.7 تريليون ين، للدفاع.وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة سيُناقش لاحقًا خلال جلسة يناير/كانون الثاني في البرلمان الياباني.ويتضمن الإنفاق الدفاعي المقترح تطوير صواريخ بعيدة المدى لتعزيز قدرات اليابان العسكرية في استهداف قواعد العدو.كما يشتمل على خطط لتحسين القدرة على ضرب الخصوم خارج نطاق هجماتهم وزيادة إمكانيات الطائرات بدون طيار.وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5.55 تريليون ين (35.17 مليار دولار) لقطاع التعليم، فيما بلغت الموازنة الاجتماعية 38.28 تريليون ين (242.6 مليار دولار).وتخطط اليابان لزيادة إجمالي الإنفاق الدفاعي من عام 2023 وحتى عام 2027 إلى 43 تريليون ين (حوالي 273 مليار دولار)، مما يعني أن الموازنة الدفاعية ستشهد زيادات سنوية. ومع ذلك، لم تقرر الحكومة اليابانية بعد مصدر تمويل هذه الزيادة، حيث يدعو رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى رفع ضرائب الشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

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