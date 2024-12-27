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https://sarabic.ae/20241227/الحكومة-اليابانية-توافق-على-مشروع-موازنة-2025-مع-إنفاق-قياسي-على-الدفاع-1096230704.html
الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة 2025 مع إنفاق قياسي على الدفاع
الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة 2025 مع إنفاق قياسي على الدفاع
سبوتنيك عربي
وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على مشروع موازنة للسنة المالية 2025 يتضمن إنفاقًا قياسيًا على الدفاع بلغ 8.7 تريليون ين (55.4 مليار دولار)، وفقًا لما... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T03:15+0000
2024-12-27T03:15+0000
أخبار اليابان
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وستبلغ الموازنة الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل 115.54 تريليون ين (732.23 مليار دولار)، يُخصص منها أكثر من 10%، أي ما يعادل 8.7 تريليون ين، للدفاع.وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة سيُناقش لاحقًا خلال جلسة يناير/كانون الثاني في البرلمان الياباني.ويتضمن الإنفاق الدفاعي المقترح تطوير صواريخ بعيدة المدى لتعزيز قدرات اليابان العسكرية في استهداف قواعد العدو.كما يشتمل على خطط لتحسين القدرة على ضرب الخصوم خارج نطاق هجماتهم وزيادة إمكانيات الطائرات بدون طيار.وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5.55 تريليون ين (35.17 مليار دولار) لقطاع التعليم، فيما بلغت الموازنة الاجتماعية 38.28 تريليون ين (242.6 مليار دولار).وتخطط اليابان لزيادة إجمالي الإنفاق الدفاعي من عام 2023 وحتى عام 2027 إلى 43 تريليون ين (حوالي 273 مليار دولار)، مما يعني أن الموازنة الدفاعية ستشهد زيادات سنوية. ومع ذلك، لم تقرر الحكومة اليابانية بعد مصدر تمويل هذه الزيادة، حيث يدعو رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى رفع ضرائب الشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
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أخبار اليابان
أخبار اليابان

الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة 2025 مع إنفاق قياسي على الدفاع

03:15 GMT 27.12.2024
© Sputnik . Shizuo Kambayashiالجيش الياباني
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik . Shizuo Kambayashi
تابعنا عبر
وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على مشروع موازنة للسنة المالية 2025 يتضمن إنفاقًا قياسيًا على الدفاع بلغ 8.7 تريليون ين (55.4 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.
وستبلغ الموازنة الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل 115.54 تريليون ين (732.23 مليار دولار)، يُخصص منها أكثر من 10%، أي ما يعادل 8.7 تريليون ين، للدفاع.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة سيُناقش لاحقًا خلال جلسة يناير/كانون الثاني في البرلمان الياباني.
ويتضمن الإنفاق الدفاعي المقترح تطوير صواريخ بعيدة المدى لتعزيز قدرات اليابان العسكرية في استهداف قواعد العدو.
كما يشتمل على خطط لتحسين القدرة على ضرب الخصوم خارج نطاق هجماتهم وزيادة إمكانيات الطائرات بدون طيار.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5.55 تريليون ين (35.17 مليار دولار) لقطاع التعليم، فيما بلغت الموازنة الاجتماعية 38.28 تريليون ين (242.6 مليار دولار).
وتخطط اليابان لزيادة إجمالي الإنفاق الدفاعي من عام 2023 وحتى عام 2027 إلى 43 تريليون ين (حوالي 273 مليار دولار)، مما يعني أن الموازنة الدفاعية ستشهد زيادات سنوية. و
مع ذلك، لم تقرر الحكومة اليابانية بعد مصدر تمويل هذه الزيادة، حيث يدعو رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى رفع ضرائب الشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
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