https://sarabic.ae/20241227/خروف-معلق-في-الهواء-على-شريط-كهرباء-مشهد-غريب-يسبب-جدلا-فيديو-1096236195.html
خروف معلق في الهواء على شريط كهرباء... مشهد غريب يسبب جدلا... فيديو
خروف معلق في الهواء على شريط كهرباء... مشهد غريب يسبب جدلا... فيديو
سبوتنيك عربي
تفاجأ أهل مدينة النبطية اللبنانية، من "عابر سبيل" غير اعتيادي، علقته الأقدار بين سماء المدينة ويابستها، إثر حادثة لا تخطر إلا على مؤلفي الأفلام الفكاهية. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T08:31+0000
2024-12-27T08:31+0000
2024-12-27T08:31+0000
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ويبدو أن الخروف الذي كان في شاحنة محملة برؤوس الماشية، قد رفع رأسه للحظة وتباهى بقرنيه المعقوفين الصخمين، قبل أن تعلق القرون بشريط كهرباء من أحد العواميد.وتم إنقاذ الخروف بعد مرور الشاحنة المحملة بالمواشي في النبطية بلبنان.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
خروف معلق في الهواء على شريط كهرباء... مشهد غريب يسبب جدلا... فيديو
تفاجأ أهل مدينة النبطية اللبنانية، من "عابر سبيل" غير اعتيادي، علقته الأقدار بين سماء المدينة ويابستها، إثر حادثة لا تخطر إلا على مؤلفي الأفلام الفكاهية.
ويبدو أن الخروف الذي كان في شاحنة محملة برؤوس الماشية، قد رفع رأسه للحظة وتباهى بقرنيه المعقوفين الصخمين، قبل أن تعلق القرون بشريط كهرباء من أحد العواميد.
وتم إنقاذ الخروف بعد مرور الشاحنة المحملة بالمواشي في النبطية بلبنان.