https://sarabic.ae/20241227/خليجي-26-الإمارات-وقطر-تودعان-البطولة-فيما-تأهلت-عمان-والكويت-فيديو-1096257966.html

"خليجي 26"... الإمارات وقطر تودعان البطولة وعمان والكويت يتأهلان... فيديو

"خليجي 26"... الإمارات وقطر تودعان البطولة وعمان والكويت يتأهلان... فيديو

سبوتنيك عربي

تأهل منتخبا عمان والكويت، اليوم الجمعة، إلى نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26" المقامة بالكويت، بينما ودع منتخبا قطر والإمارات البطولة، بعد انتهاء الجولة الثالثة... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T19:01+0000

2024-12-27T19:01+0000

2024-12-27T19:10+0000

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وتعادل المنتخب العماني مع نظيره الإماراتي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جابر المبارك، وسجل للإمارات، يحيى الغساني، في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة، بينما أحرز، عبد الرحمن المشيفري، من منتخب سلطنة عمان، هدف التعادل في الدقيقة الـ79.وبتلك النتيجة، تصدّر منتخب سلطنة عمان المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما خرج المنتخب الإماراتي بنقطتين.وعلى ملعب جابر الأحمد الدولي، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره القطري بنتيجة (1-1)، إذ سجل للكويت، محمد دحام في الدقيقة الـ74، بينما أحرز من المنتخب القطري، محمد مونتاري، هدف التعادل في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.وينتيجة اللقاء، رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، كما رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين. واعتلى منتخب سلطنة عمان صدارة الترتيب متفوقا على المنتخب الكويتي بفارق اللعب النظيف، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات منافسات البطولة.ومن المقرر أن يواجه منتخب سلطنة عمان في الدور قبل النهائي مع ثاني المجموعة الثانية، بينما يلعب المنتخب الكويتي مع أول المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الثانية، منتخبات البحرين، والمملكة العربية السعودية، والعراق.وتُختتم مباريات المجموعة الثانية، غدا السبت، بمواجهتي البحرين ضد اليمن، والسعودية ضد العراق.ويتنافس على البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، ثمانية منتخبات.ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.

https://sarabic.ae/20241225/ريمونتادا-تقود-المنتخب-السعودي-للفوز-على-نظيره-اليمني-في-كأس-خليجي-26-فيديو-1096190201.html

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