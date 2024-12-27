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https://sarabic.ae/20241227/دولة-عربية-تسحب-الجنسية-من-3701-شخص-1096238293.html
دولة عربية تسحب الجنسية من 3701 شخص
دولة عربية تسحب الجنسية من 3701 شخص
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة، وذلك تمهيدًا لعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T09:43+0000
2024-12-27T09:43+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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وقال موقع "الراي" الكويتي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ترأس اجتماع اللجنة الذي اتخذ القرارات التالية:وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، يوم الأربعاء الماضي، مصير من سُحبت منهم الجنسية في الشهور الأخيرة.وصرح الشيخ فهد الصباح، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".وأضاف وزير الداخلية الكويتي في لقاء مفتوح في قصر السيف مع وسائل الإعلام المحلية أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "بتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".وأكد الوزير الكويتي أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".
https://sarabic.ae/20241130/الكويت-تقرر-سحب-الجنسية-من-داود-حسين-ونوال-الكويتية-1095357109.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

دولة عربية تسحب الجنسية من 3701 شخص

09:43 GMT 27.12.2024
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة، وذلك تمهيدًا لعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء.
وقال موقع "الراي" الكويتي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ترأس اجتماع اللجنة الذي اتخذ القرارات التالية:
حالات الازدواجية: فقد الجنسية لخمس حالات بموجب المادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959.
حالات التزوير (المادة الأولى): سحب شهادات الجنسية لـ 94 حالة بموجب المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية، وذلك بسبب الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) ومن اكتسب الجنسية تبعًا لهم.
حالات الغش والأقوال الكاذبة (المادة الثامنة): سحب الجنسية لحالتين بموجب المادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية.
حالات أخرى (المادة الثامنة): سحب الجنسية لـ 3599 حالة بموجب المادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية، ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
إسقاط شهادة الجنسية: إسقاط شهادة الجنسية لحالة واحدة بموجب المادة (14) من قانون الجنسية.
يُظهر هذا القرار اتخاذ إجراءات واسعة النطاق تتعلق بالجنسية الكويتية، تشمل حالات الازدواجية والتزوير وأسباب أخرى بموجب قانون الجنسية الكويتي.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
مجتمع
الكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
30 نوفمبر, 17:59 GMT
وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، يوم الأربعاء الماضي، مصير من سُحبت منهم الجنسية في الشهور الأخيرة.
وصرح الشيخ فهد الصباح، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".
وأضاف وزير الداخلية الكويتي في لقاء مفتوح في قصر السيف مع وسائل الإعلام المحلية أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "بتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".
وأكد الوزير الكويتي أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".
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