سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241227/سوريون-دون-علاج-مشاف-بلا-كوادر-وأدوية-ومستلزمات---1096222039.html
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
سبوتنيك عربي
يقف الرجل السوري مستندًا على عكازه أمام مشفى "المؤاساة" في العاصمة السورية دمشق، وينظر إلى المبنى الطابقي الذي يبدو مهجورًا منذ أسابيع قبل أن يتابع مسيره... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T10:00+0000
2024-12-27T10:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096221153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b33fcbba7b5677be934f385401df9dbd.jpg
تغيب الطواقم الطبية والإدارية والتمريضية إضافةً لنقص الدواء والدعم للقطاع، بات يهدّد عمل مئات المراكز والمنشآت الطبية في سوريا خلال الأشهر الآتية.يقول محسن، وهو رجل متقاعد يبلغ من العمر 69 عامًا ويتلقى علاج الضغط والسكري في مشفى المؤاساة منذ عشرين عامًا لـ"سبوتنيك": "نعيش في قلق وخوف، ترددت أكثر من مرة للمشفى وفي كل مرة يتم تأجيل موعد علاجي من تحاليل وقياس ضغط"، مبينًا بأن هذه المخاوف تراود الكثيرين كذلك، فمعظم المرضى باتوا بلا علاج ولا أدوية، ولا متابع مختص سواء كان بحاجة لتخطيط قلب أو تحاليل.رفض استقبال المرضىلم تكن حالة الطفلة مروة أفضل من حال الرجل المسن محسن، فالطفلة التي لم تتجاوز العشرة أعوام أصيبت بنوبة ربو قوية كادت أن تؤدي بحياتها. فبعد أن فقد والداها الأمل بالمشافي العامة في دمشق، اتجها إلى مشفى خاص لإنقاذ فتاتهم الصغيرة.تقول ميساء والدة مروة لـ"سبوتنيك": "الوضع كان سيئًا جدًا، تخيل أن طفلك يموت بين يديك ولا تستطيع أن تفعل له شيئًا. ترددنا إلى أكثر من أربع مشافي عامة والجميع كان يرفض استقبالنا بحجة وجود حالات أخطر من حالة مروة، والبعض يقول لنا لا يوجد طبيب أطفال أو طبيب مناوب. لذلك اتجهنا إلى مشفى خاص على أوستراد المزة حيث دفعنا مبلغًا ضخمًا لقاء جلسة 'إرذاذ'".%58 من مشافي سوريا معطلةأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن القطاع الصحي في سوريا يحصل على 21% فقط من احتياجاته، وأن 58% من المستشفيات معطلة بسبب محدودية الموارد. حيث إن النظام الصحي في سوريا غير قادر على تلبية احتياجات السكان، وهناك الآلاف من النازحين عادوا من الدول المجاورة إلى سوريا.لافتاً إلى أن وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أجرت تقييم احتياجات لكل المنشآت في عموم سوريا بالتعاون مع مديريات الصحة، مبيناً أن العمل بدأ على تأمين هذه الاحتياجات.%20 خدمات مقدمةيستمر بعض العاملين في القطاع الصحي بتأدية مهامهم بشكل تطوعي، لكنهم غير قادرين على تقديم سوى 20% من الخدمات السابقة. كما أن وضع المشافي السيئ في دمشق لم يقتصر على كثرة الإصابات وغياب الكادر الطبي، بل تعداه إلى النقص الكبير في المعدات والمستلزمات، بحسب ما أكده يعقوب ملكي، طبيب في مشفى المؤاساة بدمشق.وأضاف الدكتور: "حتى أن المشفى لا يوجد فيه كادر للتنظيف، حيث إن الحشرات والقطط والجرذان والصراصير باتت تغزو المشفى، وهذه تعد مشكلة حقيقية بالنسبة لمشفى تابع للقطاع العام، يجب إيجاد الحل بشكل سريع. فاليوم المشفى يعمل على التبرعات من قبل المنظمات."يذكر أن بناء نظام صحي قادر على الصمود والاستجابة في سوريا يتطلب نهجاً مزدوجاً يتمثل في الاستجابة الإنسانية والمنقذة للحياة القائمة على الاحتياجات والمُسندة بالبيِّنات في البؤر الكثيرة الأحداث والتوترات والمناطق الشديدة الخطورة، والاستجابة للفاشيات، ومن خلال الاستثمارات المُستمرة في تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات، بما في ذلك الإطلاق السريع لخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيثما أمكن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096221153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0585a7851ab4d0ea7142b5e44147def3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات

10:00 GMT 27.12.2024
© Sputnikسوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
يقف الرجل السوري مستندًا على عكازه أمام مشفى "المؤاساة" في العاصمة السورية دمشق، وينظر إلى المبنى الطابقي الذي يبدو مهجورًا منذ أسابيع قبل أن يتابع مسيره بعيدًا، لم تُغره اللافتات التي توضح خدمات المشفى للمدنيين، إذ أصبح تراجع العمل فيه منذ رحيل الحكومة السابقة.
تغيب الطواقم الطبية والإدارية والتمريضية إضافةً لنقص الدواء والدعم للقطاع، بات يهدّد عمل مئات المراكز والمنشآت الطبية في سوريا خلال الأشهر الآتية.
يقول محسن، وهو رجل متقاعد يبلغ من العمر 69 عامًا ويتلقى علاج الضغط والسكري في مشفى المؤاساة منذ عشرين عامًا لـ"سبوتنيك": "نعيش في قلق وخوف، ترددت أكثر من مرة للمشفى وفي كل مرة يتم تأجيل موعد علاجي من تحاليل وقياس ضغط"، مبينًا بأن هذه المخاوف تراود الكثيرين كذلك، فمعظم المرضى باتوا بلا علاج ولا أدوية، ولا متابع مختص سواء كان بحاجة لتخطيط قلب أو تحاليل.
© Sputnikسوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
© Sputnik
رفض استقبال المرضى
لم تكن حالة الطفلة مروة أفضل من حال الرجل المسن محسن، فالطفلة التي لم تتجاوز العشرة أعوام أصيبت بنوبة ربو قوية كادت أن تؤدي بحياتها. فبعد أن فقد والداها الأمل بالمشافي العامة في دمشق، اتجها إلى مشفى خاص لإنقاذ فتاتهم الصغيرة.
تقول ميساء والدة مروة لـ"سبوتنيك": "الوضع كان سيئًا جدًا، تخيل أن طفلك يموت بين يديك ولا تستطيع أن تفعل له شيئًا. ترددنا إلى أكثر من أربع مشافي عامة والجميع كان يرفض استقبالنا بحجة وجود حالات أخطر من حالة مروة، والبعض يقول لنا لا يوجد طبيب أطفال أو طبيب مناوب. لذلك اتجهنا إلى مشفى خاص على أوستراد المزة حيث دفعنا مبلغًا ضخمًا لقاء جلسة 'إرذاذ'".
%58 من مشافي سوريا معطلة
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن القطاع الصحي في سوريا يحصل على 21% فقط من احتياجاته، وأن 58% من المستشفيات معطلة بسبب محدودية الموارد. حيث إن النظام الصحي في سوريا غير قادر على تلبية احتياجات السكان، وهناك الآلاف من النازحين عادوا من الدول المجاورة إلى سوريا.
© Sputnikسوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
© Sputnik
ووسط هذا التخبط الكبير الذي يصيب قطاع الصحة في سوريا، أفاد وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور ماهر الشرع بأن الوزارة تواصل جهودها مع جميع كوادرها على مدار الساعة لتلبية المتطلبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المحافظات.
لافتاً إلى أن وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أجرت تقييم احتياجات لكل المنشآت في عموم سوريا بالتعاون مع مديريات الصحة، مبيناً أن العمل بدأ على تأمين هذه الاحتياجات.
%20 خدمات مقدمة
يستمر بعض العاملين في القطاع الصحي بتأدية مهامهم بشكل تطوعي، لكنهم غير قادرين على تقديم سوى 20% من الخدمات السابقة. كما أن وضع المشافي السيئ في دمشق لم يقتصر على كثرة الإصابات وغياب الكادر الطبي، بل تعداه إلى النقص الكبير في المعدات والمستلزمات، بحسب ما أكده يعقوب ملكي، طبيب في مشفى المؤاساة بدمشق.
وأشار الدكتور ملكي لـ"سبوتنيك" إلى أن هناك شحاً كبيراً في المواد الطبية، حتى أن الخدمات المقدمة للمرضى تعاني من نقص، ولا يوجد محروقات أو أدوية كالسيرونات أو السيتمول أو المعقمات وغيرها الكثير. لافتاً إلى أنه يطلب من مرافق المريض تأمين التحاليل والأدوية من الخارج وعلى حسابه الخاص.
© Sputnikسوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
سوريون دون علاج… مشاف بلا كوادر وأدوية ومستلزمات
© Sputnik
وأضاف الدكتور: "حتى أن المشفى لا يوجد فيه كادر للتنظيف، حيث إن الحشرات والقطط والجرذان والصراصير باتت تغزو المشفى، وهذه تعد مشكلة حقيقية بالنسبة لمشفى تابع للقطاع العام، يجب إيجاد الحل بشكل سريع. فاليوم المشفى يعمل على التبرعات من قبل المنظمات."
يذكر أن بناء نظام صحي قادر على الصمود والاستجابة في سوريا يتطلب نهجاً مزدوجاً يتمثل في الاستجابة الإنسانية والمنقذة للحياة القائمة على الاحتياجات والمُسندة بالبيِّنات في البؤر الكثيرة الأحداث والتوترات والمناطق الشديدة الخطورة، والاستجابة للفاشيات، ومن خلال الاستثمارات المُستمرة في تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات، بما في ذلك الإطلاق السريع لخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيثما أمكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала