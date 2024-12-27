https://sarabic.ae/20241227/فرنسا-تسلم-أول-قاعدة-عسكرية-في-إطار-انسحاب-قواتها-من-تشاد-1096232298.html
فرنسا تسلم أول قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من تشاد
فرنسا تسلم أول قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من تشاد
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الفرنسية والتشادية، رسميا، تسليم فرنسا أول قاعدة عسكرية لها في إطار انسحاب قواتها من تشاد. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T07:05+0000
2024-12-27T07:05+0000
2024-12-27T07:05+0000
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وبحسب وسائل إعلام فرنسية، ذكرت هيئة الأركان التشادية، أمس الخميس، أن القاعدة الواقعة في مدينة فايا شمالي البلاد، تم تسليمها رسميا للسلطات المحلية.وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن مستجدات انسحاب القوات الفرنسية من قواعد أخرى في مدينة أبشي شرقي البلاد، والعاصمة نجامينا.وأوضحت أن القوات الفرنسية غادرت القاعدة باستخدام مركبات باتجاه نجامينا، التي تبعد 780 كيلومترا جنوبا، دون الإفصاح عن أعداد دقيقة للجنود.من جانبها، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، أن عملية التسليم تمت وفق الجدول الزمني والشروط المتفق عليها مع تشاد.وكانت فرنسا تحتفظ بنحو 1000 جندي في تشاد، ولكن السلطات التشادية، أعلنت الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، إنهاء تعاونها العسكري مع فرنسا.وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت تشاد عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة الفرنسية نهائيا.
https://sarabic.ae/20241210/تشاد-تعلن-بداية-مغادرة-القوات-العسكرية-الفرنسية-المتمركزة-في-البلاد--1095673698.html
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أخبار فرنسا , أخبار تشاد, أفريقيا, الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار تشاد, أفريقيا, الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فرنسا تسلم أول قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من تشاد
أعلنت القوات المسلحة الفرنسية والتشادية، رسميا، تسليم فرنسا أول قاعدة عسكرية لها في إطار انسحاب قواتها من تشاد.
وبحسب وسائل
إعلام فرنسية، ذكرت هيئة الأركان التشادية، أمس الخميس، أن القاعدة الواقعة في مدينة فايا شمالي البلاد، تم تسليمها رسميا للسلطات المحلية.
وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن مستجدات انسحاب القوات الفرنسية من قواعد أخرى في مدينة أبشي شرقي البلاد، والعاصمة نجامينا.
وأوضحت أن القوات الفرنسية غادرت القاعدة باستخدام مركبات باتجاه نجامينا، التي تبعد 780 كيلومترا جنوبا، دون الإفصاح عن أعداد دقيقة للجنود.
من جانبها، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، أن عملية التسليم تمت وفق الجدول الزمني والشروط المتفق عليها مع تشاد
.
وكانت فرنسا تحتفظ بنحو 1000 جندي في تشاد، ولكن السلطات التشادية، أعلنت الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، إنهاء تعاونها العسكري مع فرنسا.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت تشاد عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية
المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة الفرنسية نهائيا.