https://sarabic.ae/20241227/فوضى-في-موزمبيق-6000-سجين-يهربون-ومقتل-العشرات-في-اشتباكات-دامية-فيديو-1096233386.html
فوضى في موزمبيق.. 6000 سجين يهربون ومقتل العشرات في اشتباكات دامية.. فيديو
فوضى في موزمبيق.. 6000 سجين يهربون ومقتل العشرات في اشتباكات دامية.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الموزمبيقية مابوتو، حادثة استثنائية تمثلت في فرار نحو 6000 سجين من سجن مابوتو المركزي، الواقع على بعد 14 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، وتأتي الحادثة... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T07:55+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن قائد الشرطة برناردينو رافائيل، قوله إن الهروب بدأ عندما تجمّع محتجون قرب السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء. أدى ذلك إلى انهيار أحد الجدران، ما سمح بفرار جماعي للسجناء.وأضاف أن السجناء تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الحراس، ما أتاح لهم تحرير سجناء آخرين داخل السجن.كما أوضح رافائيل أن "المواجهات بين قوات الأمن والهاربين أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 15 آخرين"، مشيرًا إلى أن من بين الفارين 29 سجينا أدينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب.خلفية الاحتجاجاتوتزامنت عملية الفرار مع الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها البلاد بعد إعلان المجلس الدستوري فوز حزب "فريليمو" الحاكم، في انتخابات 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وامتدت أعمال الشغب لتشمل تخريب سيارات الشرطة ومراكزها، واستهداف مرافق البنية التحتية العامة، إضافة إلى نهب واسع النطاق للمتاجر.دعوات لتسليم الفارينوفي الإطار، ناشدت السلطات السجناء الفارين تسليم أنفسهم طواعية، فيما دعت المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في القبض عليهم.وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الفرار الجماعي، كما وثّقت تسجيلات أخرى عمليات القبض التي نفذتها القوات الأمنية.وحاول عدد من السجناء الاختباء في المنازل القريبة، لكن قوات الأمن تمكنت من اعتقال بعضهم، ولا تزال الجهود مستمرة لتعقب الهاربين وإعادة فرض السيطرة على الأوضاع الأمنية في العاصمة.
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فوضى في موزمبيق.. 6000 سجين يهربون ومقتل العشرات في اشتباكات دامية.. فيديو
شهدت العاصمة الموزمبيقية مابوتو، حادثة استثنائية تمثلت في فرار نحو 6000 سجين من سجن مابوتو المركزي، الواقع على بعد 14 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، وتأتي الحادثة في ظل احتجاجات عنيفة اندلعت عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن قائد الشرطة برناردينو رافائيل، قوله إن الهروب بدأ عندما تجمّع محتجون قرب السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء. أدى ذلك إلى انهيار أحد الجدران، ما سمح بفرار جماعي للسجناء.
وأضاف أن السجناء تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الحراس، ما أتاح لهم تحرير سجناء آخرين داخل السجن.
كما أوضح رافائيل أن "المواجهات بين قوات الأمن والهاربين أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 15 آخرين"، مشيرًا إلى أن من بين الفارين 29 سجينا أدينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وتزامنت عملية الفرار مع الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها البلاد بعد إعلان المجلس الدستوري فوز حزب "فريليمو" الحاكم، في انتخابات 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وامتدت أعمال الشغب لتشمل تخريب سيارات الشرطة ومراكزها، واستهداف مرافق البنية التحتية العامة، إضافة إلى نهب واسع النطاق للمتاجر.
وفي الإطار، ناشدت السلطات السجناء الفارين تسليم أنفسهم طواعية، فيما دعت المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في القبض عليهم.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الفرار الجماعي، كما وثّقت تسجيلات أخرى عمليات القبض التي نفذتها القوات الأمنية.
وحاول عدد من السجناء الاختباء في المنازل القريبة، لكن قوات الأمن تمكنت من اعتقال بعضهم، ولا تزال الجهود مستمرة لتعقب الهاربين وإعادة فرض السيطرة على الأوضاع الأمنية في العاصمة.