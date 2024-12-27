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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
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قرار جديد للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
قرار جديد للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
اتخذت الحكومة المصرية، أمس الخميس، قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T08:43+0000
2024-12-27T08:43+0000
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وذكرت صحيفة الشروق، صباح اليوم الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.وأضافت الصحيفة أن "اللجنة قررت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم".وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في السادس من الشهر الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية حيث بلغت 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدما كانت 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن البنك أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي المصري سجلت 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 293 مليون دولار في أكتوبر 2024 مقابل 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر.وفيما يتعلق بقيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، أوضح البنك أنها ارتفعت إلى 11.154 بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240710/المركزي-المصري-يعلن-تراجع-معدل-التضخم-الأساسي--1090673211.html
https://sarabic.ae/20241205/رغم-تصريحات-رئيس-الحكومة-ما-سر-الجدل-الدائر-حول-سعر-صرف-الدولار-في-مصر-1095527547.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد

قرار جديد للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

08:43 GMT 27.12.2024
© YouTube.comالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© YouTube.com
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اتخذت الحكومة المصرية، أمس الخميس، قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري.
وذكرت صحيفة الشروق، صباح اليوم الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
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وأضافت الصحيفة أن "اللجنة قررت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في السادس من الشهر الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية حيث بلغت 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدما كانت 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن البنك أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي المصري سجلت 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 293 مليون دولار في أكتوبر 2024 مقابل 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
وفيما يتعلق بقيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، أوضح البنك أنها ارتفعت إلى 11.154 بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
رغم تصريحات رئيس الحكومة.. ما سر الجدل الدائر حول سعر صرف الدولار في مصر؟
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يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".
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