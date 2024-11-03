https://sarabic.ae/20241103/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-من-القاهرة-التضخم-في-مصر-يتخذ-منحنى-تراجعيا-1094445442.html

مديرة صندوق النقد الدولي من القاهرة: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا

مديرة صندوق النقد الدولي من القاهرة: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا

سبوتنيك عربي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة". 03.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة: "أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة اقتصادها، ونقدر الجهود المبذولة من مصر خلال المرحلة الأخيرة".وتابعت مؤكدة أنها "على ثقة بأن الشعب المصري سيرى فوائد الإصلاح الاقتصادي".وأكدت أن "التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة".وواصلت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، ونثني على جهود الحكومة والشعب، ونشيد بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات".وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريحاتها/ إلى أن "مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية عن طريق الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي".ومضت: "نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا".من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج "الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ بعد غد الثلاثاء.يأتي هذا، بعد أن شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.كما أعرب الرئيس المصري عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا إلى "ضرورة مراعاة حجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".وتأتي الزيارة الحالية لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر، بعد أن ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، الشهر الماضي، بضرورة مراجعة الموقف مع الصندوق لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.

https://sarabic.ae/20241024/أول-إجراء-من-صندوق-النقد-الدولي-بعد-إبداء-مصر-رغبتها-في-مراجعة-برنامجها-معه-1094137523.html

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