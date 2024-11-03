مديرة صندوق النقد الدولي من القاهرة: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241103/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-من-القاهرة-التضخم-في-مصر-يتخذ-منحنى-تراجعيا-1094445442.html
مديرة صندوق النقد الدولي من القاهرة: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا
مديرة صندوق النقد الدولي من القاهرة: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا
سبوتنيك عربي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة". 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T11:19+0000
2024-11-03T11:19+0000
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085957878_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_cac58455ed40e755a37703d46e66b9ba.jpg
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة: "أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة اقتصادها، ونقدر الجهود المبذولة من مصر خلال المرحلة الأخيرة".وتابعت مؤكدة أنها "على ثقة بأن الشعب المصري سيرى فوائد الإصلاح الاقتصادي".وأكدت أن "التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة".وواصلت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، ونثني على جهود الحكومة والشعب، ونشيد بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات".وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريحاتها/ إلى أن "مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية عن طريق الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي".ومضت: "نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا".من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج "الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ بعد غد الثلاثاء.يأتي هذا، بعد أن شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.كما أعرب الرئيس المصري عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا إلى "ضرورة مراعاة حجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".وتأتي الزيارة الحالية لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر، بعد أن ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، الشهر الماضي، بضرورة مراجعة الموقف مع الصندوق لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
https://sarabic.ae/20241024/أول-إجراء-من-صندوق-النقد-الدولي-بعد-إبداء-مصر-رغبتها-في-مراجعة-برنامجها-معه-1094137523.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085957878_145:0:1298:865_1920x0_80_0_0_b561e0e24ee01f5bbae3c0f5c94b3cd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مديرة صندوق النقد الدولي من القاهرة: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا

11:19 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiberمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة: "أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة اقتصادها، ونقدر الجهود المبذولة من مصر خلال المرحلة الأخيرة".
وتابعت مؤكدة أنها "على ثقة بأن الشعب المصري سيرى فوائد الإصلاح الاقتصادي".
وأوضحت أن "الظروف الاقتصادية في مصر ازدادت صعوبة، ليس بسبب خطأ ارتكبته الحكومة المصرية، وإنما بفعل الظروف في المنطقة".
وأكدت أن "التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة".
وواصلت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، ونثني على جهود الحكومة والشعب، ونشيد بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
أول إجراء من صندوق النقد الدولي بعد إبداء مصر رغبتها في مراجعة برنامجها معه
24 أكتوبر, 17:32 GMT
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريحاتها/ إلى أن "مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية عن طريق الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي".
ومضت: "نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا".
من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج "الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ بعد غد الثلاثاء.
وقال إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله بعد غد مع كل الجهات المعنية".
يأتي هذا، بعد أن شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
كما أعرب الرئيس المصري عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا إلى "ضرورة مراعاة حجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وتأتي الزيارة الحالية لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر، بعد أن ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، الشهر الماضي، بضرورة مراجعة الموقف مع الصندوق لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل11:55 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:04 GMTПоследствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала