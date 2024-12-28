https://sarabic.ae/20241228/الأزمة-السياسية-في-كوريا-الجنوبية-تهوي-بالعملة-إلى-أدنى-مستوياتها-منذ-عقد-ونصف-1096264462.html
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهوي بالعملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد ونصف
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهوي بالعملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد ونصف
سبوتنيك عربي
سجل الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 16 عاما، في ظل اضطرابات سياسية متصاعدة بعد إعلان الأحكام العرفية وعزل الرئيس يون سيوك-يول. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T07:04+0000
2024-12-28T07:04+0000
2024-12-28T07:04+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، انخفض الوون إلى أدنى مستوياته منذ 13 مارس/آذار 2009، عندما بلغ 1,483.5 وون خلال الأزمة المالية العالمية. وخلال جلسة التداول أمس الجمعة، تراجع الوون بشكل أكبر ليصل إلى 1,486.7 وون مقابل الدولار.كما شهدت سوق الأسهم الكورية تراجعا ملحوظا، حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.02% ليغلق عند 2,404.77 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.تزامن هذا التراجع مع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، بعدما صوت البرلمان أمس، لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة للمحكمة الدستورية المسؤولة عن محاكمة الرئيس يون سوك يول.وكان البرلمان قد صوت سابقا على عزل يون بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين، أن السوق تشهد تقلبات حادة في ظل ضعف التداولات بنهاية العام، متوقعة أن جهود السلطات لتحقيق الاستقرار قد لا تكون ذات تأثير كبير. ووفقا للمحللين، فإن الوون قد يضعف أكثر ليصل إلى مستوى 1,500 وون مقابل الدولار إذا استمرت التوترات السياسية.وقد تعهدت السلطات المالية الكورية الجنوبية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار السوق في مواجهة هذه التحديات. وفقا للوكالة.
https://sarabic.ae/20241227/زلزال-سياسي-في-كوريا-الجنوبية-البرلمان-يعزل-الرئيس-المؤقت-بعد-أيام-من-تعيينه-1096237805.html
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كوريا الجنوبية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهوي بالعملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد ونصف
سجل الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 16 عاما، في ظل اضطرابات سياسية متصاعدة بعد إعلان الأحكام العرفية وعزل الرئيس يون سيوك-يول.
وحسب وكالة
"يونهاب"، انخفض الوون إلى أدنى مستوياته منذ 13 مارس/آذار 2009، عندما بلغ 1,483.5 وون خلال الأزمة المالية العالمية. وخلال جلسة التداول أمس الجمعة، تراجع الوون بشكل أكبر ليصل إلى 1,486.7 وون مقابل الدولار.
كما شهدت سوق الأسهم الكورية تراجعا ملحوظا، حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.02% ليغلق عند 2,404.77 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.
تزامن هذا التراجع مع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، بعدما صوت البرلمان أمس، لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة للمحكمة الدستورية المسؤولة عن محاكمة الرئيس يون سوك يول.
وكان البرلمان قد صوت سابقا على عزل يون بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين، أن السوق تشهد تقلبات حادة في ظل ضعف التداولات بنهاية العام، متوقعة أن جهود السلطات لتحقيق الاستقرار قد لا تكون ذات تأثير كبير.
ووفقا للمحللين، فإن الوون قد يضعف أكثر ليصل إلى مستوى 1,500 وون مقابل الدولار إذا استمرت التوترات السياسية.
وقد تعهدت السلطات المالية الكورية الجنوبية
باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار السوق في مواجهة هذه التحديات. وفقا للوكالة.