https://sarabic.ae/20241227/زلزال-سياسي-في-كوريا-الجنوبية-البرلمان-يعزل-الرئيس-المؤقت-بعد-أيام-من-تعيينه-1096237805.html

زلزال سياسي في كوريا الجنوبية... البرلمان يعزل الرئيس المؤقت بعد أيام من تعيينه

زلزال سياسي في كوريا الجنوبية... البرلمان يعزل الرئيس المؤقت بعد أيام من تعيينه

سبوتنيك عربي

مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مقترح عزل الرئيس المؤقت "هان دوك-سو" في جلسة عامة برلمانية. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T09:32+0000

2024-12-27T09:32+0000

2024-12-27T09:32+0000

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وذكرت وكالة يونهاب، اليوم الجمعة، أن مقترح العزل يعد المرة الأولى في تاريخ الدستور التي يتم فيها عزل رئيس الوزراء، القائم بأعمال الرئيس وإيقافه عن مهامه بعد عزل الرئيس السابق.وأكدت أنه تم تمرير الاقتراح بـ 192 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، فيما نقلت عن رئيس الجمعية الوطنية "وو وون-شيك" أن تمرير مقترح عزل الرئيس المؤقت يحتاج إلى 151 صوتا فقط، بدلا من أغلبية ثلثي الأعضاء.ويأتي هذا في وقت قاطع معظم مشرعي حزب "سلطة الشعب" الحاكم التصويت بموجب الموقف الحزبي الرسمي الرافض لعزل "هان دوك-سو"، والذي أعلن عنه الحزب الحاكم في وقت سابق.ومن المقرر أن يتم إيقاف "هان" عن القيام بمهام الرئيس المؤقت فور استلام القرار من البرلمان الكوري الجنوبي، على أن يتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت.ويذكر أنه لدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن عزل "هان دوك-سو" أو إعادته إلى منصبه من تلقي القضية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.

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