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"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
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https://sarabic.ae/20241227/زلزال-سياسي-في-كوريا-الجنوبية-البرلمان-يعزل-الرئيس-المؤقت-بعد-أيام-من-تعيينه-1096237805.html
زلزال سياسي في كوريا الجنوبية... البرلمان يعزل الرئيس المؤقت بعد أيام من تعيينه
زلزال سياسي في كوريا الجنوبية... البرلمان يعزل الرئيس المؤقت بعد أيام من تعيينه
سبوتنيك عربي
مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مقترح عزل الرئيس المؤقت "هان دوك-سو" في جلسة عامة برلمانية. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T09:32+0000
2024-12-27T09:32+0000
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وذكرت وكالة يونهاب، اليوم الجمعة، أن مقترح العزل يعد المرة الأولى في تاريخ الدستور التي يتم فيها عزل رئيس الوزراء، القائم بأعمال الرئيس وإيقافه عن مهامه بعد عزل الرئيس السابق.وأكدت أنه تم تمرير الاقتراح بـ 192 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، فيما نقلت عن رئيس الجمعية الوطنية "وو وون-شيك" أن تمرير مقترح عزل الرئيس المؤقت يحتاج إلى 151 صوتا فقط، بدلا من أغلبية ثلثي الأعضاء.ويأتي هذا في وقت قاطع معظم مشرعي حزب "سلطة الشعب" الحاكم التصويت بموجب الموقف الحزبي الرسمي الرافض لعزل "هان دوك-سو"، والذي أعلن عنه الحزب الحاكم في وقت سابق.ومن المقرر أن يتم إيقاف "هان" عن القيام بمهام الرئيس المؤقت فور استلام القرار من البرلمان الكوري الجنوبي، على أن يتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت.ويذكر أنه لدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن عزل "هان دوك-سو" أو إعادته إلى منصبه من تلقي القضية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
https://sarabic.ae/20241218/مخاوف-بشأن-اعتقاله-إجراء-جلسة-استجواب-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-دون-حضوره-1095916341.html
https://sarabic.ae/20241215/كوريا-الجنوبية-زعيم-المعارضة-يقترح-تشكيل-هيئة-استشارية-لاستقرار-شؤون-الدولة-1095813068.html
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كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

زلزال سياسي في كوريا الجنوبية... البرلمان يعزل الرئيس المؤقت بعد أيام من تعيينه

09:32 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonمتظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مقترح عزل الرئيس المؤقت "هان دوك-سو" في جلسة عامة برلمانية.
وذكرت وكالة يونهاب، اليوم الجمعة، أن مقترح العزل يعد المرة الأولى في تاريخ الدستور التي يتم فيها عزل رئيس الوزراء، القائم بأعمال الرئيس وإيقافه عن مهامه بعد عزل الرئيس السابق.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مخاوف بشأن اعتقاله.. إجراء جلسة استجواب رئيس كوريا الجنوبية المعزول دون حضوره
18 ديسمبر, 11:17 GMT
وأكدت أنه تم تمرير الاقتراح بـ 192 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، فيما نقلت عن رئيس الجمعية الوطنية "وو وون-شيك" أن تمرير مقترح عزل الرئيس المؤقت يحتاج إلى 151 صوتا فقط، بدلا من أغلبية ثلثي الأعضاء.
ويأتي هذا في وقت قاطع معظم مشرعي حزب "سلطة الشعب" الحاكم التصويت بموجب الموقف الحزبي الرسمي الرافض لعزل "هان دوك-سو"، والذي أعلن عنه الحزب الحاكم في وقت سابق.
ومن المقرر أن يتم إيقاف "هان" عن القيام بمهام الرئيس المؤقت فور استلام القرار من البرلمان الكوري الجنوبي، على أن يتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت.
ويذكر أنه لدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن عزل "هان دوك-سو" أو إعادته إلى منصبه من تلقي القضية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يقترح تشكيل هيئة استشارية لاستقرار شؤون الدولة
15 ديسمبر, 16:51 GMT
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.
وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.
وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
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