https://sarabic.ae/20241218/مخاوف-بشأن-اعتقاله-إجراء-جلسة-استجواب-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-دون-حضوره-1095916341.html

مخاوف بشأن اعتقاله.. إجراء جلسة استجواب رئيس كوريا الجنوبية المعزول دون حضوره

مخاوف بشأن اعتقاله.. إجراء جلسة استجواب رئيس كوريا الجنوبية المعزول دون حضوره

سبوتنيك عربي

أثار عدم حضور الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، جلسة استجواب أمام فريق تحقيق مشترك، بشأن الأحكام العرفية، مخاوف من احتمالية صدور أمر باعتقاله، وضم... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T11:17+0000

2024-12-18T11:17+0000

2024-12-18T11:17+0000

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فيما قالت المحكمة الدستورية، إنها أمرت يول بتقديم مرسوم الأحكام العرفية وكذلك محاضر اجتماعين لمجلس الوزراء عقدا قبل وبعد إعلان الأحكام العرفية، نقلاً عن شبكة "SBS" الكورية الجنوبية.ولم يحضر يون جلسة استجواب كانت مقررة في الساعة 10:00 صباحاً (بالتوقيت المحلي- الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش)، ويسعى المسؤولون لاستجواب الرئيس المعزول بشأن اتهامات وجهتها المعارضة له تتعلق بـ"الخيانة"، وفي الوقت ذاته، يعمل فريق آخر بقيادة المدعين العامين على استدعائه وطلب منه المثول للتحقيق، السبت المقبل.وقالت شبكة SBS، إن "المحققين سينظرون في إرسال استدعاء ثانٍ للرئيس المعزول"، فيما قال محامي يون لوسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، إن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول لم يكتمل بعد، مضيفاً أنه سيصدر بياناً خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات جهات التحقيق لحضوره.ويرى المحامي أن هيئات التحقيق "تبدو وكأنها تتسابق، لإصدار استدعاءات وطلبات حضور"، مؤكداً ضرورة معالجة هذه المسألة.وطلبت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، من الرئيس يون سيوك يول، تقديم إجابات مكتوبة بشأن محاكمته الخاصة بالعزل في غضون أسبوع واحد.وقال كيم هيونغ دو، أحد القضاة الستة الحاليين في المحكمة، إنه "تم إرسال إشعار إلى يون، لإبلاغه باستلام المحكمة قرار العزل الصادر عن الجمعية الوطنية ضده"، مؤكدًا أن "الإشعار يتضمن عبارة تطلب تقديم الإجابات المكتوبة بحلول يوم الاثنين المقبل"، حسب وكالة "يونهاب".وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، قد كشفت، أن رئيس البلاد يون سيوك يول، لم يمتثل لاستدعائها له الأحد الماضي، متعهدة بإصدار أمر استدعاء آخر له.ويعتبر يون أول رئيس كوري جنوبي يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه، فيما واجه 4 رؤساء سابقين استجوابًا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه، فقد تم استجوابها في عام 2017، بعد عزلها وإقالتها من منصبها.وفي وقت سابق، أيّد البرلمان الكوري الجنوبي عزل الرئيس يون سوك يول، بعد أن صوّت 204 نواب لصالح إقالة المسؤول الأعلى من منصبه، بينما عارضه 85 نائبا.وعقد أول تصويت برلماني لعزل يون، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكنه فشل بعد مقاطعة الحزب الحاكم للتصويت.وفي 3 ديسمبر الجاري، أعلن يون الأحكام العرفية، مدعيا أن المعارضة تتعاطف مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتخطط للتخريب، وتحدى البرلمان الإعلان الرئاسي، وصوّت على رفع الأحكام العرفية.وقال مكتب رئيس البرلمان، وو وون شيك، إن إعلان الرئيس للأحكام العرفية غير صالح بعد تصويت النواب.وبعد فترة وجيزة، رفع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الأحكام العرفية واعتذر للأمة، وتم منعه من مغادرة البلاد في انتظار نتائج التحقيق، بينما تم القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، للاشتباه في خيانته.

https://sarabic.ae/20241217/محاكمة-العزل-المحكمة-الدستورية-في-كوريا-الجنوبية-تطلب-من-الرئيس-المعزول-تقديم-إجابات-مكتوبة-1095856254.html

https://sarabic.ae/20241216/رئيس-كوريا-الجنوبية-يرفض-المثول-للاستجواب-أمام-النيابة-فهل-يتعرض-للاعتقال؟-1095835470.html

https://sarabic.ae/20241214/رئيس-كوريا-الجنوبية-يواجه-تصويتا-جديدا-على-عزله-بعد-أزمة-الأحكام-العرفية-1095775098.html

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