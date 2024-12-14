https://sarabic.ae/20241214/برلمان-كوريا-الجنوبية-يؤيد-عزل-الرئيس-يون-سيوك-يول-1095777708.html

برلمان كوريا الجنوبية يؤيد عزل الرئيس يون سيوك يول

برلمان كوريا الجنوبية يؤيد عزل الرئيس يون سيوك يول

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن برلمان كوريا الجنوبية، أيد عزل الرئيس، يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T08:09+0000

2024-12-14T08:09+0000

2024-12-14T08:26+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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وفي وقت سابق، أعد ممثلو أحزاب المعارضة قرارا مماثلا وقدموه إلى البرلمان، يتهمون فيه الرئيس بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتجاوز صلاحياته الرسمية بسبب تطبيق الأحكام العرفية دون أسس سليمة وفي انتهاك للقانون. وينص مشروع قرار المساءلة على أن الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، بناء على تعليمات من الرئيس، حاولا اعتقال أعضاء في الجمعية الوطنية، واستولوا على لجنة الانتخابات المركزية، وصادروا الهواتف المحمولة للمسؤولين، وحجبوا الخدمات الاجتماعية الخاصة لنشطاء المعارضة. ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.كوريا الجنوبية.. القبض على وزير الدفاع السابق ومطالبات باعتقال رئيس البلاد فوراكوريا الجنوبية.. الشرطة تحاول مداهمة المكتب الرئاسي ضمن تحقيقات الأحكام العرفية

https://sarabic.ae/20241209/كوريا-الجنوبية-الشرطة-تدرس-فرض-حظر-على-سفر-الرئيس-واستجوابه-بسبب-فرض-الأحكام-العرفية-1095616984.html

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