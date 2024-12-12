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كوريا الجنوبية.. الشرطة تحاول مداهمة المكتب الرئاسي ضمن تحقيقات الأحكام العرفية
كوريا الجنوبية.. الشرطة تحاول مداهمة المكتب الرئاسي ضمن تحقيقات الأحكام العرفية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الخميس، أن الشرطة تحاول مداهمة المكتب الرئاسي مرة أخرى ضمن تحقيقها بشأن الأحكام العرفية، بعد يوم من فشل محاولتها الأولى. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T13:56+0000
2024-12-12T13:56+0000
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وذكرت وكالة يونهاب، مساء اليوم الخميس، أن المكتب الوطني للتحقيقات الذي يتولى القضية قد أرسل مسؤوليه إلى مجمع المكتب الرئاسي لمصادرة وثائق ومواد تتعلق بالمحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.وحاولت الشرطة، أمس الأربعاء، تفتيش مكاتب رئيسية، بما في ذلك غرفة مؤتمرات مجلس الوزراء، وجهاز الأمن الرئاسي والغرفة المحصنة داخل مقر هيئة الأركان المشتركة، التي تقع بجوار المجمع الرئاسي.وهي المحاولة التي انتهت بتسليم وثائق محدودة إلى الشرطة من قبل جهاز الأمن الرئاسي، الذي رفض التعاون.وتجري الآن تحقيقات متعددة من قبل وكالات إنفاذ القانون داخل كوريا الجنوبية، مع التركيز على الرئيس "يون سيوك يول" باعتباره "العقل المدبر المحتمل وراء إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي"، بحسب الوكالة نفسها.في وقت تم تسجيل "يون" كمشتبه به للتحقيق معه، ومُنع من السفر إلى الخارج، رغم أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا في حالات التمرد.وقبل هذا الخطاب، لم يظهر يون علنا منذ اعتذاره العلني لمدة دقيقتين، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، يوم السبت الماضي، قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على اقتراح عزل، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وتم إلغاء اقتراح عزل يون، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لتمريره.ووسط المطالب بعزله من منصبه بتهمة الخيانة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الاثنين الماضي، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، انخفضت إلى 17.3%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في عام 2022.
https://sarabic.ae/20241211/كوريا-الجنوبية-مكتب-التحقيق-في-فساد-كبار-المسؤولين-يحدد-متى-سيتم-اعتقال-الرئيس-1095700212.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية.. الشرطة تحاول مداهمة المكتب الرئاسي ضمن تحقيقات الأحكام العرفية

13:56 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية
أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
صرح مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الخميس، أن الشرطة تحاول مداهمة المكتب الرئاسي مرة أخرى ضمن تحقيقها بشأن الأحكام العرفية، بعد يوم من فشل محاولتها الأولى.
وذكرت وكالة يونهاب، مساء اليوم الخميس، أن المكتب الوطني للتحقيقات الذي يتولى القضية قد أرسل مسؤوليه إلى مجمع المكتب الرئاسي لمصادرة وثائق ومواد تتعلق بالمحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
كوريا الجنوبية.. مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يحدد متى سيتم اعتقال الرئيس
أمس, 16:09 GMT
وحاولت الشرطة، أمس الأربعاء، تفتيش مكاتب رئيسية، بما في ذلك غرفة مؤتمرات مجلس الوزراء، وجهاز الأمن الرئاسي والغرفة المحصنة داخل مقر هيئة الأركان المشتركة، التي تقع بجوار المجمع الرئاسي.
وهي المحاولة التي انتهت بتسليم وثائق محدودة إلى الشرطة من قبل جهاز الأمن الرئاسي، الذي رفض التعاون.
وتجري الآن تحقيقات متعددة من قبل وكالات إنفاذ القانون داخل كوريا الجنوبية، مع التركيز على الرئيس "يون سيوك يول" باعتباره "العقل المدبر المحتمل وراء إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي"، بحسب الوكالة نفسها.
في وقت تم تسجيل "يون" كمشتبه به للتحقيق معه، ومُنع من السفر إلى الخارج، رغم أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا في حالات التمرد.
وقبل هذا الخطاب، لم يظهر يون علنا منذ اعتذاره العلني لمدة دقيقتين، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، يوم السبت الماضي، قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على اقتراح عزل، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وتم إلغاء اقتراح عزل يون، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لتمريره.
ووسط المطالب بعزله من منصبه بتهمة الخيانة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الاثنين الماضي، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، انخفضت إلى 17.3%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في عام 2022.
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