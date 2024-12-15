https://sarabic.ae/20241215/كوريا-الجنوبية-زعيم-المعارضة-يقترح-تشكيل-هيئة-استشارية-لاستقرار-شؤون-الدولة-1095813068.html

كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يقترح تشكيل هيئة استشارية لاستقرار شؤون الدولة

كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يقترح تشكيل هيئة استشارية لاستقرار شؤون الدولة

سبوتنيك عربي

اقترح زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأحد، تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والجمعية الوطنية، لاستقرار إدارة شؤون الدولة. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T16:51+0000

2024-12-15T16:51+0000

2024-12-15T16:51+0000

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وأفادت وكالة "يونهاب"، مساء اليوم الأحد، بأن عرض لي، جاء خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، بعد يوم واحد فقط من إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح عزل رئيس البلاد، يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وتعليق يون عن أداء مهامه كرئيس للبلاد.وأكد لي جيه ميونغ، أن تطبيع شؤون البلاد أمر ملح، مضيفا أن الحزب الديمقراطي (المعارض) سيتعاون مع جميع الأحزاب السياسية من أجل تحقيق الاستقرار في إدارة شؤون الدولة واستعادة الثقة الدولية.وفي الوقت نفسه، دعا لي جيه ميونغ، حزب سلطة الشعب (الحاكم) إلى الانضمام إلى الهيئة الاستشارية، منوهًا إلى أنه "لم يعد هو الحزب الحاكم بعد تعليق مهام الرئيس، ولا يوجد الآن حزب حاكم وحزب معارض وقد عاد إلى حالة الحياد، وإذا لم يتعاون حزب سلطة الشعب فلن يكون له أي سبب لوجوده كحزب.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن برلمان كوريا الجنوبية، أيّد عزل الرئيس، يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85.وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، على "بذل قصارى جهده لاستقرار شؤون البلاد بعد التصويت على عزل رئيس الدولةوكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وبعد ساعات قليلة، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300 وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم. بناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.

https://sarabic.ae/20241214/لن-أستسلم-أبدا-رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلق-لأول-مرة-على-قرار-عزله-من-منصبه-1095780480.html

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