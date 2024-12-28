https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-الروسية-موسكو-قلقة-إزاء-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-وتدعو-إلى-ضبط-النفس-1096291430.html
الخارجية الروسية: موسكو قلقة إزاء التوتر بين أفغانستان وباكستان وتدعو إلى ضبط النفس
الخارجية الروسية: موسكو قلقة إزاء التوتر بين أفغانستان وباكستان وتدعو إلى ضبط النفس
سبوتنيك عربي
أعربت الخارجية الروسية عن القلق إزاء التوتر على الحدود بين أفغانستان وباكستان، داعية الطرفين إلى ضبط النفس. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T20:48+0000
2024-12-28T20:48+0000
2024-12-28T20:48+0000
العالم
روسيا
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وقالت متحدثة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "موسكو تشعر بالقلق إزاء تصعيد التوتر على الحدود الباكستانية - الأفغانية حيث لا يقتل العسكريون فحسب بل والمدنيون أيضا نتيجة لإطلاق النار. ندعو الأطراف إلى ضبط النفس والحوار البناء الهادف إلى حل سلمي لجميع الخلافات".وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية عناية الله خوارزمي، عبر حساب الوزارة على تطبيق "إكس" اليوم السبت، "استهداف عدة نقاط على الجانب الآخر من الخط الافتراضي ’دوراند’ في الاتجاه الجنوبي الشرقي للبلاد، والتي كانت تمثل مخابئ ومراكز للعناصر الشريرة وداعميهم، الذين كانوا ينظمون الهجمات في أفغانستان". وأضافت أن قوات الأمن الباكستانية أحبطت محاولة التسلل باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، قبل أن يحاولوا مرة أخرى التسلل إلى باكستان في الصباح الباكر من يوم 28 ديسمبر باستخدام مواقع لطالبان الأفغانية".
https://sarabic.ae/20241224/باكستان-لن-نقدم-أي-تنازلات-تتعلق-ببرنامجنا-النووي-1096135201.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو قلقة إزاء التوتر بين أفغانستان وباكستان وتدعو إلى ضبط النفس
أعربت الخارجية الروسية عن القلق إزاء التوتر على الحدود بين أفغانستان وباكستان، داعية الطرفين إلى ضبط النفس.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "موسكو تشعر بالقلق إزاء تصعيد التوتر على الحدود الباكستانية - الأفغانية حيث لا يقتل العسكريون فحسب بل والمدنيون أيضا نتيجة لإطلاق النار. ندعو الأطراف إلى ضبط النفس والحوار البناء الهادف إلى حل سلمي لجميع الخلافات".
واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الحدودية الباكستانية والأفغانية على الحدود المشتركة بين البلدين خلال الليلة الماضية ما أوقع قتلى بين الطرفين وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.
وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية عناية الله خوارزمي، عبر حساب الوزارة على تطبيق "إكس" اليوم السبت، "استهداف عدة نقاط على الجانب الآخر من الخط الافتراضي ’دوراند’ في الاتجاه الجنوبي الشرقي للبلاد، والتي كانت تمثل مخابئ ومراكز للعناصر الشريرة وداعميهم، الذين كانوا ينظمون الهجمات في أفغانستان".
من جهة أخرى نشرت صفحة أخبار الجيش الباكستاني، على "إكس"، نقلا عن مصادر، انه "في ليلة 27/28 ديسمبر، حاول 20-25 من الخوارج التسلل إلى باكستان من موقعين في كورام وشمال وزيرستان، باستخدام مواقع حدودية لطالبان الأفغانية".
وأضافت أن قوات الأمن الباكستانية أحبطت محاولة التسلل باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، قبل أن يحاولوا مرة أخرى التسلل إلى باكستان في الصباح الباكر من يوم 28 ديسمبر باستخدام مواقع لطالبان الأفغانية".