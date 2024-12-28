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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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https://sarabic.ae/20241228/دولة-آسيوية-تتصدر-قائمة-الدول-الأكثر-نفوذا-من-الناحية-الفنية---1096284925.html
دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية
دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية
سبوتنيك عربي
احتلت الهند المكانة الأولى في قائمة البلدان التي تتمتع بمستوى عال من النفوذ الفني في العالم، حيث تقدمت على كل من سويسرا واسكتلندا والبرازيل والمكسيك. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء ذلك في تقرير قدمه موقع "آرتسي" الإلكتروني الذي يرصد الأوضاع في سوق الفنون العالمية ومبيعات الفن التشكيلي. ووفقا لتقرير قدمه معهد أبحاث"هوران إنديا آرتيست" لعام 2024، وصلت مبيعات أعمال أكثر الفنانين الخمسين شهرة في الهند إلى مبلغ قياسي قدره 3.01 مليار روبية هندية (ما يعادل حوالي 35.21 مليون دولار)، أي بمقدار 19٪ أكثر مما كان عليه في عام 2023.
https://sarabic.ae/20241228/فضيحة-تهز-بطولة-العالم-للشطرنج-والسبب-الجينز-1096282271.html
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دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية

15:10 GMT 28.12.2024
CC0 / TerryPapoulias / pixabayكاميرا سينما
كاميرا سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
CC0 / TerryPapoulias / pixabay
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احتلت الهند المكانة الأولى في قائمة البلدان التي تتمتع بمستوى عال من النفوذ الفني في العالم، حيث تقدمت على كل من سويسرا واسكتلندا والبرازيل والمكسيك.
وجاء ذلك في تقرير قدمه موقع "آرتسي" الإلكتروني الذي يرصد الأوضاع في سوق الفنون العالمية ومبيعات الفن التشكيلي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الاعتراف بالأعمال الفنية الهندية من قبل المشترين الأجانب، في حين يتزايد الاهتمام بها في مختلف قطاعات السوق.
صورة لرقعة الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
فضيحة تهز بطولة العالم للشطرنج... والسبب "الجينز"
14:19 GMT
وجاء في التقرير أن عام 2024 شهد ارتفاعا حادا للطلب على أعمال الفنانين التشكيليين الهنود من قبل جامعي اللوحات الفنية وغيرها من المؤلفات الفنية. وقد ارتفع الطلب على الفن الهندي العام الجاري بنسبة 32%.
ووفقا لتقرير قدمه معهد أبحاث"هوران إنديا آرتيست" لعام 2024، وصلت مبيعات أعمال أكثر الفنانين الخمسين شهرة في الهند إلى مبلغ قياسي قدره 3.01 مليار روبية هندية (ما يعادل حوالي 35.21 مليون دولار)، أي بمقدار 19٪ أكثر مما كان عليه في عام 2023.
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