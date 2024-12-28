https://sarabic.ae/20241228/دولة-آسيوية-تتصدر-قائمة-الدول-الأكثر-نفوذا-من-الناحية-الفنية---1096284925.html
دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية
دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية
سبوتنيك عربي
احتلت الهند المكانة الأولى في قائمة البلدان التي تتمتع بمستوى عال من النفوذ الفني في العالم، حيث تقدمت على كل من سويسرا واسكتلندا والبرازيل والمكسيك. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T15:10+0000
2024-12-28T15:10+0000
2024-12-28T15:10+0000
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وجاء ذلك في تقرير قدمه موقع "آرتسي" الإلكتروني الذي يرصد الأوضاع في سوق الفنون العالمية ومبيعات الفن التشكيلي. ووفقا لتقرير قدمه معهد أبحاث"هوران إنديا آرتيست" لعام 2024، وصلت مبيعات أعمال أكثر الفنانين الخمسين شهرة في الهند إلى مبلغ قياسي قدره 3.01 مليار روبية هندية (ما يعادل حوالي 35.21 مليون دولار)، أي بمقدار 19٪ أكثر مما كان عليه في عام 2023.
https://sarabic.ae/20241228/فضيحة-تهز-بطولة-العالم-للشطرنج-والسبب-الجينز-1096282271.html
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منوعات
دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية
احتلت الهند المكانة الأولى في قائمة البلدان التي تتمتع بمستوى عال من النفوذ الفني في العالم، حيث تقدمت على كل من سويسرا واسكتلندا والبرازيل والمكسيك.
وجاء ذلك في تقرير قدمه موقع "آرتسي" الإلكتروني الذي يرصد الأوضاع في سوق الفنون العالمية ومبيعات الفن التشكيلي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الاعتراف بالأعمال الفنية الهندية من قبل المشترين الأجانب، في حين يتزايد الاهتمام بها في مختلف قطاعات السوق.
وجاء في التقرير أن عام 2024 شهد ارتفاعا حادا للطلب على أعمال الفنانين التشكيليين الهنود من قبل جامعي اللوحات الفنية وغيرها من المؤلفات الفنية. وقد ارتفع الطلب على الفن الهندي العام الجاري بنسبة 32%.
ووفقا لتقرير قدمه معهد أبحاث"هوران إنديا آرتيست" لعام 2024، وصلت مبيعات أعمال أكثر الفنانين الخمسين شهرة في الهند إلى مبلغ قياسي قدره 3.01 مليار روبية هندية (ما يعادل حوالي 35.21 مليون دولار)، أي بمقدار 19٪ أكثر مما كان عليه في عام 2023.