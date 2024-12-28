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https://sarabic.ae/20241228/فضيحة-تهز-بطولة-العالم-للشطرنج-والسبب-الجينز-1096282271.html
فضيحة تهز بطولة العالم للشطرنج... والسبب "الجينز"
فضيحة تهز بطولة العالم للشطرنج... والسبب "الجينز"
سبوتنيك عربي
هزت فضيحة بطولة العالم للشطرنج المقامة في الولايات المتحدة، بعد قيام أحد اللاعبين بالقدوم إلى البطولة مرتديا بنطال "جينز"، منتهكا قواعد اللباس في البطولة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T14:19+0000
2024-12-28T14:19+0000
مجتمع
منوعات
الشطرنج
بطولة شطرنج
الاتحاد الدولي للشطرنج
رياضة
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انسحب النرويجي ماغنوس كارلسن، بطل العالم للشطرنج السريع، من بطولة العالم للشطرنج المقامة في نيويورك، بعد قدومه إلى المباراة مرتديا بنطال "جينز" في انتهاك صارخ لقواعد اللعبة. ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا الفعل أثار فضيحة مدوية بالبطولة المقامة في نيويورك، وأعلن النرويجي البالغ من العمر 34 عاما، انسحابه على الفور. وقال كارلسن: "إذا كان هذا ما يريدون فعله فعلى الأرجح سأتوجه إلى مكان حيث يكون الطقس فيه لطيفا بعض الشيء".وصرح الاتحاد الدولي للشطرنج أنه عاقب اللاعب النرويجي، لانتهاكه قواعد اللباس في البطولة. وجاء في البيان الذي أصدره، يوم أمس الجمعة: "اليوم انتهك السيد ماغنوس كارلسن، قواعد الملابس بارتداء الجينز، حيث يحظر ارتداء هذه الملابس بموجب اللوائح المعتمدة منذ فترة طويلة لهذه البطولة".وبدوره رفض كارلسن، المصنف الأول على العالم في الشطرنج، بعدها الاستمرار في الأدوار المتبقية من البطولة. ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد قام الاتحاد الدولي للشطرنج بتغريم كارلسن 200 دولار، وتم توجيه إنذار نهائي له لتغيير ملابسه. ولكن كارلسن رفض هذا وتم استبعاده من الجولة التاسعة.علماء يبتكرون أصعب متاهة في العالم... صورمحمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
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منوعات, الشطرنج, بطولة شطرنج, الاتحاد الدولي للشطرنج, رياضة
منوعات, الشطرنج, بطولة شطرنج, الاتحاد الدولي للشطرنج, رياضة

فضيحة تهز بطولة العالم للشطرنج... والسبب "الجينز"

14:19 GMT 28.12.2024
© Getty Images / Pedro Merino Higuerasصورة لرقعة الشطرنج
صورة لرقعة الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / Pedro Merino Higueras
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هزت فضيحة بطولة العالم للشطرنج المقامة في الولايات المتحدة، بعد قيام أحد اللاعبين بالقدوم إلى البطولة مرتديا بنطال "جينز"، منتهكا قواعد اللباس في البطولة.
انسحب النرويجي ماغنوس كارلسن، بطل العالم للشطرنج السريع، من بطولة العالم للشطرنج المقامة في نيويورك، بعد قدومه إلى المباراة مرتديا بنطال "جينز" في انتهاك صارخ لقواعد اللعبة.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا الفعل أثار فضيحة مدوية بالبطولة المقامة في نيويورك، وأعلن النرويجي البالغ من العمر 34 عاما، انسحابه على الفور. وقال كارلسن: "إذا كان هذا ما يريدون فعله فعلى الأرجح سأتوجه إلى مكان حيث يكون الطقس فيه لطيفا بعض الشيء".
الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
أفضل لاعبي الشطرنج في العالم
28 مارس, 11:36 GMT
وصرح الاتحاد الدولي للشطرنج أنه عاقب اللاعب النرويجي، لانتهاكه قواعد اللباس في البطولة. وجاء في البيان الذي أصدره، يوم أمس الجمعة: "اليوم انتهك السيد ماغنوس كارلسن، قواعد الملابس بارتداء الجينز، حيث يحظر ارتداء هذه الملابس بموجب اللوائح المعتمدة منذ فترة طويلة لهذه البطولة".

وذكر البيان أن "هذه القواعد موجودة منذ سنوات ومعروفة لكل المشاركين ويتم إبلاغهم بها قبل كل حدث".

رجل يلعب الشطرنج في إحدى البطولات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
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18 نوفمبر, 17:15 GMT
وبدوره رفض كارلسن، المصنف الأول على العالم في الشطرنج، بعدها الاستمرار في الأدوار المتبقية من البطولة.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد قام الاتحاد الدولي للشطرنج بتغريم كارلسن 200 دولار، وتم توجيه إنذار نهائي له لتغيير ملابسه. ولكن كارلسن رفض هذا وتم استبعاده من الجولة التاسعة.
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