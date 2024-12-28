https://sarabic.ae/20241228/مجلس-إدارة-روس-نفط-الروسية-يمدد-ولاية-إيغور-سيتشين-كرئيس-تنفيذي-لخمس-سنوات-1096261862.html
مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات
مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات
سبوتنيك عربي
قرر مجلس إدارة شركة "روس نفط" الروسية العملاقة، الجمعة، تمديد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي للشركة لمدة خمس سنوات إضافية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T00:07+0000
2024-12-28T00:07+0000
2024-12-28T00:07+0000
روس نفط
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وجاء في البيان: "تعيين إيغور إيفانوفيتش سيتشين في منصب الرئيس التنفيذي شركة روس نفط النفطية المساهمة العامة... لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يناير 2025".يذكر أن سيتشين يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" منذ مايو/آيار 2012. وقبل ذلك، ترأس مجلس إدارة الشركة في الفترة بين عامي 2004 و2011.
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روس نفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روس نفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات
قرر مجلس إدارة شركة "روس نفط" الروسية العملاقة، الجمعة، تمديد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي للشركة لمدة خمس سنوات إضافية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وجاء في البيان: "تعيين إيغور إيفانوفيتش سيتشين في منصب الرئيس التنفيذي شركة روس نفط النفطية المساهمة العامة... لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يناير 2025".
يذكر أن سيتشين يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"
منذ مايو/آيار 2012. وقبل ذلك، ترأس مجلس إدارة الشركة في الفترة بين عامي 2004 و2011.