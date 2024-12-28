مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241228/مجلس-إدارة-روس-نفط-الروسية-يمدد-ولاية-إيغور-سيتشين-كرئيس-تنفيذي-لخمس-سنوات-1096261862.html
مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات
مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات
سبوتنيك عربي
قرر مجلس إدارة شركة "روس نفط" الروسية العملاقة، الجمعة، تمديد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي للشركة لمدة خمس سنوات إضافية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T00:07+0000
2024-12-28T00:07+0000
روس نفط
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096262211_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b4dbdb323c0da96aa14eef210195d51.jpg
وجاء في البيان: "تعيين إيغور إيفانوفيتش سيتشين في منصب الرئيس التنفيذي شركة روس نفط النفطية المساهمة العامة... لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يناير 2025".يذكر أن سيتشين يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" منذ مايو/آيار 2012. وقبل ذلك، ترأس مجلس إدارة الشركة في الفترة بين عامي 2004 و2011.
https://sarabic.ae/20241210/روسنفط-العقوبات-تدمر-السوق-العالمية-1095647515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096262211_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3fbd81275a5a8a3e92bbddb7b17890f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روس نفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روس نفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

مجلس إدارة "روس نفط" الروسية يمدد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي لخمس سنوات

00:07 GMT 28.12.2024
© Host photo agency / الانتقال إلى بنك الصورPresident and Chairman of the Board of JSC Rosneft Igor Sechin at a briefing on signing a long-term contract for oil deliveries between Rosneft and Essar oil LTD
President and Chairman of the Board of JSC Rosneft Igor Sechin at a briefing on signing a long-term contract for oil deliveries between Rosneft and Essar oil LTD - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Host photo agency
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قرر مجلس إدارة شركة "روس نفط" الروسية العملاقة، الجمعة، تمديد ولاية إيغور سيتشين كرئيس تنفيذي للشركة لمدة خمس سنوات إضافية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وجاء في البيان: "تعيين إيغور إيفانوفيتش سيتشين في منصب الرئيس التنفيذي شركة روس نفط النفطية المساهمة العامة... لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يناير 2025".
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
"روسنفط": العقوبات تدمر السوق العالمية
10 ديسمبر, 07:55 GMT
يذكر أن سيتشين يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" منذ مايو/آيار 2012. وقبل ذلك، ترأس مجلس إدارة الشركة في الفترة بين عامي 2004 و2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала