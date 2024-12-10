https://sarabic.ae/20241210/روسنفط-العقوبات-تدمر-السوق-العالمية-1095647515.html

"روسنفط": العقوبات تدمر السوق العالمية

"روسنفط": العقوبات تدمر السوق العالمية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط"، إيغور سيتشين، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية على دول العالم، تدمر السوق العالمية، والبيئة التنافسية، بالإضافة إلى... 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T07:55+0000

2024-12-10T07:55+0000

2024-12-10T07:55+0000

روسيا

اقتصاد

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جاء هذا في كلمة ألقاها سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" في منتدى الدوحة، وقال سيتشين إن النظام العالمي المبني على الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها، يمر بمرحلة تحول مؤلمة، ودعا إلى الانتباه إلى حقيقة أن الخلفية الاقتصادية التي تصاحب القرارات السياسية غالباً ما تكون السبب الرئيسي لاعتمادها.وأشار رئيس "روسنفط" إلى أنه في الماضي التاريخي لم يكن من المعتاد عمومًا إخفاء الدوافع الاقتصادية للحروب. وقال: "إن غزو طرق التجارة والغنائم العسكرية، وحملات العبيد والذهب والتوابل، في النهاية، كل الحروب الاستعمارية هي سرقة صريحة استمرت لمئات السنين، على الرغم من أنها تمت تغطيتها حتى ذلك الحين بمهمة دينية أو حضارية. وأشار إلى أن الأزتيك والمايا والإنكا يعرفون ذلك جيدًا.وأشار رئيس "روسنفط" إلى أن الحرب العالمية الأولى بدأت كحرب لإعادة توزيع المستعمرات بين المستعمرين القدامى والمستعمرين الجدد، الذين أساءوا إلى التقسيم الأولي للعالم. وفي الوقت نفسه، كانت السرقة الدراماتيكية لألمانيا المهزومة أحد الأسباب التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية، والتي كانت الولايات المتحدة المستفيد الرئيسي منها، والتي حصلت على مزايا اقتصادية هائلة على اقتصاد أوروبا القديمة الذي مزقته الحرب. وأكد سيتشين، أن هذا النظام المبني على الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها، يمر بتحول مؤلم، وهو ما نشهده الآن.ونوه سيتشين إلى أن العقوبات تدمر مؤسسة الالتزامات التعاقدية، والنظام القانوني ذاته، وفي نهاية المطاف، السوق العالمية ذاتها. ومنذ عام 1971، تخلت أمريكا أخيراً عن الدعم الذهبي للدولار، وحولته إلى أداة لانبعاث غير محدود. وأضاف سيتشين: "إن الانهيار اللاحق للاتحاد السوفييتي، وإنشاء نظام أحادي القطب بعد القضاء على الخصم التاريخي، أدى في النهاية إلى تقويض أسس الديمقراطية ذاتها".وأشار رئيس "روسنفط" إلى أن البيئة التنافسية قد تم تدميرها من خلال خلق الأفضليات والمزايا، ويتم استبدالها بعقوبات أحادية من الولايات المتحدة وحلفائها. وقال سيتشين: "إن العقوبات تدمر مؤسسة الالتزامات التعاقدية التي كانت راسخة في السابق، والنظام القانوني نفسه، ونتيجة لذلك، المجال الاجتماعي، وفي نهاية المطاف السوق العالمية نفسها".واختتم سيتشين: "على مدى العشرين عاماً الماضية، نرى أن عدد العقوبات الأمريكية تجاوز 15 ألفاً، بالإضافة إلى خمسة آلاف عقوبة فرضها حلفاؤهم الأوروبيون. ولسوء الحظ، أصبحت الطاقة، بسبب الطلب عليها، أداة لاهتمام خاص وضغط. وإن إعادة توزيع سوق الطاقة العالمية نتيجة التطبيق المكثف للعقوبات، وتدمير المنافسة، وتدمير العقود طويلة الأجل، وسلاسل التوريد، تتميز اليوم بتقلب الأسعار، ومخاطر النقص، والأهداف الزائفة لـ"التحول الأخضر".ينتجان 1.5 مليار قدم مكعبة.. حقلا غاز في دولة عربية يشهدان تطورات مهمةانتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل

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