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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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29 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
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https://sarabic.ae/20241228/وفد-مصري-برئاسة-وزير-الخارجية-لدعم-نهضة-تشاد-التنموية--1096271033.html
وفد مصري برئاسة وزير الخارجية لدعم نهضة تشاد التنموية
وفد مصري برئاسة وزير الخارجية لدعم نهضة تشاد التنموية
سبوتنيك عربي
أوفدت مصر ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص، لدعم تشاد والمساهمة في نهضتها التنموية، حيث أجرى الوفد زيارته إلى تشاد برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:41+0000
2024-12-28T09:41+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبد العاطي تأكيده على الإمكانات الكبيرة والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في أفريقيا، والتي تمكنها من تنفيذ مشروعات كبرى فى العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء لدعم الاقتصاد التشادى.وخلال الزيارة بحث عبد العاطي مع رئيس تشاد، المشير محمد إدريس ديبى اتنو، تعزيز أواصر التعاون المشترك، إذ حمل وزير الخارجية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التشادي، تؤكد أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين.وأكد الوزير المصري خلال الاجتماع الذي عقد فى العاصمة التشادية أنجمينا، أمس، الأهمية التى توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت بين رئيسي البلدين في نهاية شهر يوليو الماضي.وكشف عن إمكانية مساعدة الشركات المصرية، لتشاد، في بناء السدود وحفر الآبار لحصد مياه الأمطار، واستخدامها لاحقًا في المناطق الصحراوية النائية.وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين لتنفيذ مشروع طريق الربط البري بين البلدين، مؤكدًا أهمية تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، والذي يعد شريانًا للتنمية بين مصر وتشاد، ويحول تشاد إلى مركز تجاري هام يربط بين البحر المتوسط وخليج غينيا.وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، عرض وزير الخارجية، الرؤية المصرية للتعامل مع تلك الظاهرة من خلال منظور شامل يواجه كافة العوامل المؤدية إلى ظهورها، مشيرًا إلى الدور الهام للأزهر الشريف ودار الإفتاء في توضيح وسطية وسماحة الإسلام في مواجهة التشدد والتطرف، والبرامج التدريبية التى ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مع أهمية التعاون الثنائي في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة استقرار الدول الإفريقية.
https://sarabic.ae/20241215/الصومال-يطلع-مصر-على-نتائج-الاتفاق-مع-إثيوبيا-برعاية-تركيا-وهذا-رد-القاهرة-1095808621.html
https://sarabic.ae/20241211/توقيع-اتفاق-لدراسة-طريق-يربط-بين-مصر-وليبيا-وتشاد-1095698495.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد

وفد مصري برئاسة وزير الخارجية لدعم نهضة تشاد التنموية

09:41 GMT 28.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أوفدت مصر ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص، لدعم تشاد والمساهمة في نهضتها التنموية، حيث أجرى الوفد زيارته إلى تشاد برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبد العاطي تأكيده على الإمكانات الكبيرة والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في أفريقيا، والتي تمكنها من تنفيذ مشروعات كبرى فى العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء لدعم الاقتصاد التشادى.
وخلال الزيارة بحث عبد العاطي مع رئيس تشاد، المشير محمد إدريس ديبى اتنو، تعزيز أواصر التعاون المشترك، إذ حمل وزير الخارجية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التشادي، تؤكد أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
الصومال يطلع مصر على نتائج "الاتفاق مع إثيوبيا" برعاية تركيا.. وهذا رد القاهرة
15 ديسمبر, 13:51 GMT
وأكد الوزير المصري خلال الاجتماع الذي عقد فى العاصمة التشادية أنجمينا، أمس، الأهمية التى توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت بين رئيسي البلدين في نهاية شهر يوليو الماضي.
وكشف عن إمكانية مساعدة الشركات المصرية، لتشاد، في بناء السدود وحفر الآبار لحصد مياه الأمطار، واستخدامها لاحقًا في المناطق الصحراوية النائية.
طريق على الحدود المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
توقيع اتفاق لدراسة طريق يربط بين مصر وليبيا وتشاد
11 ديسمبر, 15:40 GMT
وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين لتنفيذ مشروع طريق الربط البري بين البلدين، مؤكدًا أهمية تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، والذي يعد شريانًا للتنمية بين مصر وتشاد، ويحول تشاد إلى مركز تجاري هام يربط بين البحر المتوسط وخليج غينيا.
وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، عرض وزير الخارجية، الرؤية المصرية للتعامل مع تلك الظاهرة من خلال منظور شامل يواجه كافة العوامل المؤدية إلى ظهورها، مشيرًا إلى الدور الهام للأزهر الشريف ودار الإفتاء في توضيح وسطية وسماحة الإسلام في مواجهة التشدد والتطرف، والبرامج التدريبية التى ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مع أهمية التعاون الثنائي في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة استقرار الدول الإفريقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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