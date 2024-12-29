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أطنان من المخدرات وآلاف المتهمين والتجار.. دولة عربية تعلن تفاصيل صادمة
أطنان من المخدرات وآلاف المتهمين والتجار.. دولة عربية تعلن تفاصيل صادمة
سبوتنيك عربي
كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن إحصائية بعدد عملياتها، والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بتجارة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T08:20+0000
2024-12-29T08:20+0000
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وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات، في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على 14438 متهما، في حين صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لـ598 تاجرا دوليا ومحليا".وذكرت المديرية أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أحصت عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024".وأوضحت أنه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراما من المواد المخدرة، والقبض على 14438 متورطا بجريمة المخدرات".كما أشارت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، إلى أن "الخسائر في صفوف تجار المخدرات بلغت 11 قتيلا و33 مصابا"، وأن الخسائر في صفوفها بلغت 3 قتلى و31 جريحا، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
https://sarabic.ae/20240825/الأمن-العراقي-يفكك-شبكة-دولية-للإتجار-بالمخدرات-1092084846.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

أطنان من المخدرات وآلاف المتهمين والتجار.. دولة عربية تعلن تفاصيل صادمة

08:20 GMT 29.12.2024
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© MOADH AL-DULAIMI
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كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن إحصائية بعدد عملياتها، والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بتجارة المخدرات، خلال عام 2024.
وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات، في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على 14438 متهما، في حين صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لـ598 تاجرا دوليا ومحليا".
وذكرت المديرية أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أحصت عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024".
السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة كبتاغون مخدر قادمة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
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25 أغسطس, 12:25 GMT
وأوضحت أنه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراما من المواد المخدرة، والقبض على 14438 متورطا بجريمة المخدرات".
وأضاف البيان أن "المحكومين بالإعدام بلغ عددهم 144 تاجرا دوليا، أما المحكومين بالمؤبد فقد بلغ عددهم 454 تاجرا محليا".
كما أشارت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، إلى أن "الخسائر في صفوف تجار المخدرات بلغت 11 قتيلا و33 مصابا"، وأن الخسائر في صفوفها بلغت 3 قتلى و31 جريحا، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
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