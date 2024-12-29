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إعلام: قرار مصري مرتقب من أجل تحسين معيشة المواطنين
إعلام: قرار مصري مرتقب من أجل تحسين معيشة المواطنين
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تتجه نحو تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتُصرف في أبريل/نيسان بدلا من يوليو/تموز، وذلك على... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:47+0000
2024-12-29T13:47+0000
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وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن هذه الخطوة تؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.وأوضحت المصادر أنه لا توجد توجيهات سياسية حتى الآن لتوفير اعتمادات مالية إضافية ضمن الموازنة العامة لتمويل حزمة حماية اجتماعية جديدة، إلا أنه يمكن النظر في إجراءات استثنائية لدعم المواطنين.وأكدت المصادر أن هذه الحزمة لن تتضمن إعفاءات ضريبية جديدة، حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة.كما أشارت المصادر وفقا للصحيفة إلى أن الحكومة قد تبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 6 آلاف جنيه.يشار إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية، تُصرف العلاوة الدورية سنويا في يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين. وتنص المادة 37 على مراجعة هذه النسب دوريا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.وتأتي هذه العلاوات بهدف تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المالية والمعيشية.
https://sarabic.ae/20241120/رئيس-الوزراء-المصري-يزف-بشرى-للشعب-وسط-ظروف-اقتصادية-خانقة-1095014668.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

إعلام: قرار مصري مرتقب من أجل تحسين معيشة المواطنين

13:47 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تتجه نحو تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتُصرف في أبريل/نيسان بدلا من يوليو/تموز، وذلك على غرار ما حدث العام الماضي.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن هذه الخطوة تؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد توجيهات سياسية حتى الآن لتوفير اعتمادات مالية إضافية ضمن الموازنة العامة لتمويل حزمة حماية اجتماعية جديدة، إلا أنه يمكن النظر في إجراءات استثنائية لدعم المواطنين.
وأكدت المصادر أن هذه الحزمة لن تتضمن إعفاءات ضريبية جديدة، حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
رئيس الوزراء المصري يزف بشرى للشعب وسط ظروف اقتصادية خانقة
20 نوفمبر, 15:39 GMT
كما أشارت المصادر وفقا للصحيفة إلى أن الحكومة قد تبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 6 آلاف جنيه.
يشار إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية، تُصرف العلاوة الدورية سنويا في يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين. وتنص المادة 37 على مراجعة هذه النسب دوريا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وتأتي هذه العلاوات بهدف تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المالية والمعيشية.
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