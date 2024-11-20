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رئيس الوزراء المصري يزف بشرى للشعب وسط ظروف اقتصادية خانقة
رئيس الوزراء المصري يزف بشرى للشعب وسط ظروف اقتصادية خانقة
سبوتنيك عربي
"بالاعتماد على الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات"، أوضح رئيس الوزراء المصري أن الاقتصاد المصري سينمو بتلك القطاعات الرئيسية الأربعة. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T15:39+0000
2024-11-20T15:39+0000
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وأكد أن بعثة صندوق النقد الدولي تنتهى من المراجعة خلال يومين وأن تعديل المستهدفات مع الصندوق تتم لنهاية البرنامج، مضيفا: "الأمور تسير بشكل جيد".ووجه رئيس الوزراء المصري، الجهات المعنية، بالبدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.وأوضح أن الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.وأكد مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.وشدد على أن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل، موضحا أن "شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصري".وتابع رئيس الوزراء، أن هناك جهدا كبيرا يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

رئيس الوزراء المصري يزف بشرى للشعب وسط ظروف اقتصادية خانقة

15:39 GMT 20.11.2024
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
"بالاعتماد على الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات"، أوضح رئيس الوزراء المصري أن الاقتصاد المصري سينمو بتلك القطاعات الرئيسية الأربعة.
وأكد أن بعثة صندوق النقد الدولي تنتهى من المراجعة خلال يومين وأن تعديل المستهدفات مع الصندوق تتم لنهاية البرنامج، مضيفا: "الأمور تسير بشكل جيد".
ووجه رئيس الوزراء المصري، الجهات المعنية، بالبدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
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وأوضح أن الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
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وشدد على أن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل، موضحا أن "شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصري".
وتابع رئيس الوزراء، أن هناك جهدا كبيرا يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات.
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