الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241229/الحكومة-المصرية-تصدر-بيانا-بعد-مقتل-سائح-وإصابة-آخر-إثر-هجوم-سمكة-قرش-عليهما-1096306807.html
الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما
الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات عدة، بعد حادث هجوم لسمكة قرش في المياه العميقة، خارج منطقة السباحة شمال مرسي علم، والذي أسفر عن مقتل... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:01+0000
2024-12-29T13:01+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096306584_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6369f03a61b3ae5bef085045c2a2de1f.jpg
وتلقت وزارة البيئة المصرية، بلاغا يفيد بتعرض شخصين أجنبيين لهجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى "بورتو غالب".وأصدرت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، قرارا برفع حالة الاستعداد ومتابعة الوضع لحظة بلحظة في محميات البحر الأحمر، عقب الحادث، كما أنها وجّهت بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث، وفقا لبيان رسمي عبر حساب وزارة البيئة المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأكدت فؤاد أن "التعامل مع الحادث يتم وفقا للإجراءات العاجلة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات، لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الاثنين، خاصة في ظل التعليمات السابقة التي حذرت من السباحة عند السقالات، كما سيتم متابعة الوضع لضمان استقراره في موقع الحادث والمناطق المستهدفة بالمراقبة".وأعلنت القنصلية الروسية في الغردقة، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش عليه قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة، تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي، الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من الروس في مصر، توخي الحذر إثر هذا الحادث.
https://sarabic.ae/20230614/تحنيط-سمكة-القرش-مفترسة-السائح-الروسي-في-مصر-1078107963.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096306584_141:0:890:562_1920x0_80_0_0_57ee19f2fae0eb358944ff6a47a96fda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما

13:01 GMT 29.12.2024
© Photo / Unsplash/ Karen Zhangسمكة قرش
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
سمكة قرش
© Photo / Unsplash/ Karen Zhang
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات عدة، بعد حادث هجوم لسمكة قرش في المياه العميقة، خارج منطقة السباحة شمال مرسي علم، والذي أسفر عن مقتل سائح وإصابة آخر.
وتلقت وزارة البيئة المصرية، بلاغا يفيد بتعرض شخصين أجنبيين لهجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى "بورتو غالب".
وأصدرت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، قرارا برفع حالة الاستعداد ومتابعة الوضع لحظة بلحظة في محميات البحر الأحمر، عقب الحادث، كما أنها وجّهت بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث، وفقا لبيان رسمي عبر حساب وزارة البيئة المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
سمكة قرش بيضاء ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
مجتمع
تحنيط سمكة القرش مفترسة السائح الروسي في مصر
14 يونيو 2023, 18:01 GMT
وأكدت فؤاد أن "التعامل مع الحادث يتم وفقا للإجراءات العاجلة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات، لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الاثنين، خاصة في ظل التعليمات السابقة التي حذرت من السباحة عند السقالات، كما سيتم متابعة الوضع لضمان استقراره في موقع الحادث والمناطق المستهدفة بالمراقبة".
يشار إلى أن السلطات المصرية، قد عثرت العام الماضي على سمكة قرش مفترسة، هاجمت مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
وأعلنت القنصلية الروسية في الغردقة، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش عليه قبالة سواحل الغردقة المصرية.
وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة، تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي، الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من الروس في مصر، توخي الحذر إثر هذا الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала