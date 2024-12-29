https://sarabic.ae/20241229/الحكومة-المصرية-تصدر-بيانا-بعد-مقتل-سائح-وإصابة-آخر-إثر-هجوم-سمكة-قرش-عليهما-1096306807.html
الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما
الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات عدة، بعد حادث هجوم لسمكة قرش في المياه العميقة، خارج منطقة السباحة شمال مرسي علم، والذي أسفر عن مقتل... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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وتلقت وزارة البيئة المصرية، بلاغا يفيد بتعرض شخصين أجنبيين لهجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى "بورتو غالب".وأصدرت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، قرارا برفع حالة الاستعداد ومتابعة الوضع لحظة بلحظة في محميات البحر الأحمر، عقب الحادث، كما أنها وجّهت بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث، وفقا لبيان رسمي عبر حساب وزارة البيئة المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأكدت فؤاد أن "التعامل مع الحادث يتم وفقا للإجراءات العاجلة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات، لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الاثنين، خاصة في ظل التعليمات السابقة التي حذرت من السباحة عند السقالات، كما سيتم متابعة الوضع لضمان استقراره في موقع الحادث والمناطق المستهدفة بالمراقبة".وأعلنت القنصلية الروسية في الغردقة، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش عليه قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة، تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي، الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من الروس في مصر، توخي الحذر إثر هذا الحادث.
https://sarabic.ae/20230614/تحنيط-سمكة-القرش-مفترسة-السائح-الروسي-في-مصر-1078107963.html
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الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد مقتل سائح وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش عليهما
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات عدة، بعد حادث هجوم لسمكة قرش في المياه العميقة، خارج منطقة السباحة شمال مرسي علم، والذي أسفر عن مقتل سائح وإصابة آخر.
وتلقت وزارة البيئة المصرية، بلاغا يفيد بتعرض شخصين أجنبيين لهجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى "بورتو غالب".
وأصدرت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، قرارا برفع حالة الاستعداد ومتابعة الوضع لحظة بلحظة في محميات البحر الأحمر، عقب الحادث، كما أنها وجّهت بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث، وفقا لبيان رسمي عبر حساب وزارة البيئة المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأكدت فؤاد أن "التعامل مع الحادث يتم وفقا للإجراءات العاجلة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات، لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الاثنين، خاصة في ظل التعليمات السابقة التي حذرت من السباحة عند السقالات، كما سيتم متابعة الوضع لضمان استقراره في موقع الحادث والمناطق المستهدفة بالمراقبة".
يشار إلى أن السلطات المصرية، قد عثرت العام الماضي على سمكة قرش مفترسة
، هاجمت مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
وأعلنت القنصلية الروسية في الغردقة، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش عليه
قبالة سواحل الغردقة المصرية.
وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة، تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي، الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من الروس في مصر، توخي الحذر إثر هذا الحادث.