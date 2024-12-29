حركة حماس تصدر بيانا جديدا حول اغتيال زعيمها السابق إسماعيل هنية في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241229/حركة-حماس-تصدر-بيانا-جديدا-حول-اغتيال-زعيمها-السابق-إسماعيل-هنية-في-إيران-1096302936.html
حركة حماس تصدر بيانا جديدا حول اغتيال زعيمها السابق إسماعيل هنية في إيران
حركة حماس تصدر بيانا جديدا حول اغتيال زعيمها السابق إسماعيل هنية في إيران
سبوتنيك عربي
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانا جديدا بشأن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، في إيران. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T10:50+0000
2024-12-29T10:50+0000
إسماعيل هنية
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/30/1013483003_0:472:2832:2065_1920x0_80_0_0_daa08af4d72805c951e0aa0bc2e1a3a7.jpg
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تنفي جملة الأكاذيب التي بثها الاحتلال الصهيوني، بخصوص ما ادعى أنها تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والذي قال إنها تمّت بواسطة قنبلة مزروعة في غرفته داخل مقر الضيافة الإيراني الرسمي، الذي تواجد به في العاصمة الإيرانية طهران، خلال زيارته الرسمية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".وأكدت حركة حماس الفلسطينية، في بيانها، أن "التحقيقات خلصت إلى أن عملية اغتيال إسماعيل هنية، تمت بواسطة صاروخ موجّه يزن 7 كيلو غرامات ونصف الكيلو من المتفجرات".وتابعت أن "أكاذيب الاحتلال بشأن عملية اغتيال هنية، هي محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة المركبة التي تمت بانتهاك سيادة إيران".وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قد نشرت تحقيقا، زعم أن "الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت بنشر معلومات جديدة" بشأن عملية اغتيال إسماعيل هنية، التي وقعت في 31 يوليو/ تموز الماضي.وجاء في تفاصيل التحقيق الذي يحمل عنوان "الموساد في قلب طهران.. هكذا قتلت إسرائيل إسماعيل هنية في المجمع الأكثر حماية"، أن هنية تم رصده وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران مرات عدة، ويبقى في الغرفة نفسها، وكان روتينه اليومي معروفا"، وأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" اغتاله بواسطة قنبلة وضعت في غرفته، بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد سواه، بحسب التحقيق.واعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى بوقوف إسرائيل وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.ونقلت وسائل إعلام عن كاتس، قوله: "سنضرب البنية التحتية الاستراتيجية لأنصار الله ونقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلنا مع هنية وزعيم حماس يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في طهران وغزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".واغتيل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في 31 يوليو 2024، بعد ساعات من تقديمه التهنئة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20241224/إيران-ترد-على-اعتراف-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-باغتيال-إسماعيل-هنية-1096145629.html
https://sarabic.ae/20241001/حماس-تشيد-بضربات-إيران-الصاروخية-انتقاما-لمقتل-هنية-ونصر-الله-ونيلفورشان-1093334716.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/30/1013483003_0:206:2832:2330_1920x0_80_0_0_13dca1664c9a58db5d153c2f501a41f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

حركة حماس تصدر بيانا جديدا حول اغتيال زعيمها السابق إسماعيل هنية في إيران

10:50 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Adel Hana إسماعيل هنية
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
إسماعيل هنية
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانا جديدا بشأن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، في إيران.
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تنفي جملة الأكاذيب التي بثها الاحتلال الصهيوني، بخصوص ما ادعى أنها تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والذي قال إنها تمّت بواسطة قنبلة مزروعة في غرفته داخل مقر الضيافة الإيراني الرسمي، الذي تواجد به في العاصمة الإيرانية طهران، خلال زيارته الرسمية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".
وأكدت حركة حماس الفلسطينية، في بيانها، أن "التحقيقات خلصت إلى أن عملية اغتيال إسماعيل هنية، تمت بواسطة صاروخ موجّه يزن 7 كيلو غرامات ونصف الكيلو من المتفجرات".
وتابعت أن "أكاذيب الاحتلال بشأن عملية اغتيال هنية، هي محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة المركبة التي تمت بانتهاك سيادة إيران".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
إيران ترد على اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية
24 ديسمبر, 20:22 GMT
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قد نشرت تحقيقا، زعم أن "الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت بنشر معلومات جديدة" بشأن عملية اغتيال إسماعيل هنية، التي وقعت في 31 يوليو/ تموز الماضي.
وجاء في تفاصيل التحقيق الذي يحمل عنوان "الموساد في قلب طهران.. هكذا قتلت إسرائيل إسماعيل هنية في المجمع الأكثر حماية"، أن هنية تم رصده وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران مرات عدة، ويبقى في الغرفة نفسها، وكان روتينه اليومي معروفا"، وأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" اغتاله بواسطة قنبلة وضعت في غرفته، بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد سواه، بحسب التحقيق.
واعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى بوقوف إسرائيل وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"حماس" تشيد بضربات إيران الصاروخية انتقاما لمقتل هنية ونصر الله ونيلفورشان
1 أكتوبر, 18:55 GMT
ونقلت وسائل إعلام عن كاتس، قوله: "سنضرب البنية التحتية الاستراتيجية لأنصار الله ونقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلنا مع هنية وزعيم حماس يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في طهران وغزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".
واغتيل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في 31 يوليو 2024، بعد ساعات من تقديمه التهنئة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала