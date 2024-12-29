https://sarabic.ae/20241229/دراسة-تكشف-الحد-الآمن-لساعات-الجلوس-اليومية--1096312950.html

دراسة تكشف الحد الآمن لساعات الجلوس اليومية

دراسة تكشف الحد الآمن لساعات الجلوس اليومية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عدد ساعات الجلوس المسموح بها يوميا لمنع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T15:31+0000

2024-12-29T15:31+0000

2024-12-29T15:31+0000

مجتمع

علوم

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وجاء في الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أنه " نحن نعلم أن الجلوس كثيرًا أمر سيئ بالنسبة لنا، لكن دراسة جديدة تضيف تفصيلاً مهمًا: إذا كنت تقضي أكثر من 10 ساعات ونصف في اليوم جالسًا أو مستلقيًا، فقد لا يكون التمرين المنتظم كافيًا لمنع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة".يقول طبيب القلب شان خورشيد من مستشفى ماساتشوستس العام ومعهد برود: "تدعم نتائجنا تقليص وقت الجلوس لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يمثل 10.6 ساعة في اليوم عتبة رئيسية محتملة مرتبطة بارتفاع فشل القلب والوفيات القلبية الوعائية".وأضاف الطبيب، أنه "قد يكون الجلوس أو الاستلقاء كثيرًا ضارًا بصحة القلب، حتى بالنسبة لأولئك النشطين". حللت الدراسة بيانات النشاط من 89530 شخصًا، بمتوسط ​​عمر 62 عامًا، طُلب منهم ارتداء أجهزة تتبع اللياقة البدنية لمدة أسبوع، وتمت الإشارة إلى هذه البيانات مقابل الصحة الأطول أجلاً للمجموعة، عبر فترة متابعة متوسطة بلغت 8 سنوات.كان متوسط ​​وقت الجلوس المستقر 9.4 ساعة في اليوم، ولكن عند 10.6 ساعة في اليوم، بدا أن هناك نقطة تحول.واجه الأفراد الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام أكبر المخاطر الصحية من هذا الوقت المستقر اليومي، ولكن حتى أولئك الذين تمكنوا من ممارسة 150 دقيقة أو أكثر من النشاط البدني المعتدل إلى القوي في الأسبوع لا يزالون يعانون من عواقب صحية.البيانات التي تم جمعها ليست شاملة بما يكفي لإثبات السبب والنتيجة بين الجلوس وقضايا القلب الرئيسية، ولكن هناك أدلة كافية هنا تشير إلى أنها مترابطة.تعتمد العديد من الدراسات على التقارير الذاتية من المشاركين، ويميل الناس إلى التقليل من تقدير مقدار الوقت الذي يقضونه في الجلوس كل يوم.

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علوم