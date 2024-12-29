دراسة توضح أسباب رؤية "الأشباح" والكائنات الشريرة

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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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14 د
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
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14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
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10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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عالم سبوتنيك
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18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241229/لماذا-يؤمن-البعض-بوجود-الأشباح-1096311187.html
دراسة توضح أسباب رؤية "الأشباح" والكائنات الشريرة
دراسة توضح أسباب رؤية "الأشباح" والكائنات الشريرة
سبوتنيك عربي
يؤمن بعض الناس بالظواهر الخارقة للطبيعة، التي تعد "الأشباح" أبرزها، حيث يزعمون رؤية أشياء لا يمكن إثبات وجودها في الحقيقة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-29T14:57+0000
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ويقول أستاذ علم النفس كريس فرينش، إنه يمكن تفسير رؤية الأشباح لدى البعض اعتمادا على عوامل نفسية أخرى ترتبط بالهلوسة ومشاكل الإدارك، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ولفتت الصحيفة إلى فرنيش أجرى عدة دراسات على هذا الأمر أبرزها "شلل النوم"، الذي يحدث عند الانتقال بين النوم واليقظة. ويعاني المصابون بهذا المرض من هلوسات مخيفة وأحاسيس بالاختناق، مما يدفع البعض للاعتقاد بوجود أشباح أو كائنات شريرة، بحسب قوله. ويفسر فرينش قدرة بعض العرافين على تقديم قراءات دقيقة باستخدام تقنيات مثل "القراءة الباردة"، التي تعتمد على ملاحظة مظهر الشخص وتصرفاته.وأضاف: "هذه المهارات ليست دليلًا على قدرات خارقة بل أدوات نفسية"، مشيرا إلى أن "ألواح الويجا وحركاتها، فقد أرجعها إلى تأثير الحركات العضلية التي تحدث دون وعي".ويرى فرينش أن انحياز التأكيد يلعب دورا أساسيا في تعزيز الإيمان بالظواهر الخارقة، حيث يميل الناس لتصديق ما يدعم معتقداتهم، مضيفا: "رغم شكوكه يظل العديد منهم منفتحا لإمكانية إثبات وجود الخوارق علميا في يوم ما".
https://sarabic.ae/20241227/خرافات-تحوم-حول-مقر-رئيس-وزراء-إحدى-الدول-بأنه-مسكون-بالأشباح-1096257465.html
https://sarabic.ae/20220819/أكثر-من-55-مليون-بالغ-في-أمريكا-يستخدمون-مواد-الهلوسة-1066633656.html
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دراسة توضح أسباب رؤية "الأشباح" والكائنات الشريرة

14:57 GMT 29.12.2024
© Getty Images / UCG / Contributorأشباح
أشباح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Getty Images / UCG / Contributor
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يؤمن بعض الناس بالظواهر الخارقة للطبيعة، التي تعد "الأشباح" أبرزها، حيث يزعمون رؤية أشياء لا يمكن إثبات وجودها في الحقيقة.
ويقول أستاذ علم النفس كريس فرينش، إنه يمكن تفسير رؤية الأشباح لدى البعض اعتمادا على عوامل نفسية أخرى ترتبط بالهلوسة ومشاكل الإدارك، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
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ولفتت الصحيفة إلى فرنيش أجرى عدة دراسات على هذا الأمر أبرزها "شلل النوم"، الذي يحدث عند الانتقال بين النوم واليقظة.
ويعاني المصابون بهذا المرض من هلوسات مخيفة وأحاسيس بالاختناق، مما يدفع البعض للاعتقاد بوجود أشباح أو كائنات شريرة، بحسب قوله.
ويفسر فرينش قدرة بعض العرافين على تقديم قراءات دقيقة باستخدام تقنيات مثل "القراءة الباردة"، التي تعتمد على ملاحظة مظهر الشخص وتصرفاته.
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وأضاف: "هذه المهارات ليست دليلًا على قدرات خارقة بل أدوات نفسية"، مشيرا إلى أن "ألواح الويجا وحركاتها، فقد أرجعها إلى تأثير الحركات العضلية التي تحدث دون وعي".
ويرى فرينش أن انحياز التأكيد يلعب دورا أساسيا في تعزيز الإيمان بالظواهر الخارقة، حيث يميل الناس لتصديق ما يدعم معتقداتهم، مضيفا: "رغم شكوكه يظل العديد منهم منفتحا لإمكانية إثبات وجود الخوارق علميا في يوم ما".
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