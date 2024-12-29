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https://sarabic.ae/20241229/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-إسرائيل-ترفض-تقديم-خريطة-لسحب-قواتها-من-غزة-1096295956.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": إسرائيل ترفض تقديم خريطة لسحب قواتها من غزة
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": إسرائيل ترفض تقديم خريطة لسحب قواتها من غزة
سبوتنيك عربي
اتهم باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، إسرائيل بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، من خلال رفضها تقديم خريطة واضحة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T07:16+0000
2024-12-29T07:16+0000
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح نعيم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تماطل في المفاوضات وتفرض شروطا جديدة"، مشيرًا إلى رفضها "تحديد جدول زمني واضح للانسحاب أو تقديم ضمانات لعودة النازحين".وأكد أن "حماس أبدت مرونة كبيرة في ملفات الانسحاب التدريجي، عودة النازحين، فتح المعابر، وتبادل الأسرى، مع التأكيد على عدم مناقشة مسألة سلاح الفصائل في المرحلة الحالية".وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يحتفظ بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى إقامة دولته المستقلة، حيث يصبح السلاح حينها جزءًا من الجيش الوطني".وكانت حركة حماس، قد أعلنت في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن إسرائيل "وضعت قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".يأتي هذا التعثر وسط استمرار الحرب على قطاع غزة، التي اندلعت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن خسائر فادحة. وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف القتال، لا تزال الجهود الإقليمية والدولية مستمرة للتوصل إلى اتفاق شامل.
https://sarabic.ae/20241225/فريق-التفاوض-الإسرائيلي-تصريحات-نتنياهو-وكاتس-بشأن-حماس-تسببت-بـضرر-هائل-لمفاوضات-تبادل-الأسرى-1096191635.html
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إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري
إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": إسرائيل ترفض تقديم خريطة لسحب قواتها من غزة

07:16 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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اتهم باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، إسرائيل بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، من خلال رفضها تقديم خريطة واضحة لانسحاب جيشها من القطاع أو الالتزام بإنهاء الحرب.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح نعيم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تماطل في المفاوضات وتفرض شروطا جديدة"، مشيرًا إلى رفضها "تحديد جدول زمني واضح للانسحاب أو تقديم ضمانات لعودة النازحين".
وأكد أن "حماس أبدت مرونة كبيرة في ملفات الانسحاب التدريجي، عودة النازحين، فتح المعابر، وتبادل الأسرى، مع التأكيد على عدم مناقشة مسألة سلاح الفصائل في المرحلة الحالية".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يحتفظ بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى إقامة دولته المستقلة، حيث يصبح السلاح حينها جزءًا من الجيش الوطني".
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
فريق التفاوض الإسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات تبادل الأسرى
25 ديسمبر, 21:30 GMT
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن إسرائيل "وضعت قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وفي المقابل، رفضت إسرائيل اتهامات "حماس"، معتبرة أنها تنسحب من التفاهمات وتُعرقل المفاوضات، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد استمرار الجهود لاستعادة المحتجزين.
يأتي هذا التعثر وسط استمرار الحرب على قطاع غزة، التي اندلعت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها "حماس"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن خسائر فادحة. وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف القتال، لا تزال الجهود الإقليمية والدولية مستمرة للتوصل إلى اتفاق شامل.
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