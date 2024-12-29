https://sarabic.ae/20241229/مصر-تحذر-من-استمرار-إجراءات-إخلاء-شمال-غزة-وتؤكد-رفضها-للتهجير-1096313479.html

مصر تحذر من استمرار إجراءات إخلاء شمال غزة وتؤكد رفضها للتهجير

مصر تحذر من استمرار إجراءات إخلاء شمال غزة وتؤكد رفضها للتهجير

سبوتنيك عربي

حذرت مصر، اليوم الأحد، من "استمرار الأفعال المشينة التي تستهدف إخلاء شمال قطاع غزة"، مؤكدة رفضها للتهجير. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T16:05+0000

2024-12-29T16:05+0000

2024-12-29T16:05+0000

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وأدانت الخارجية المصرية، في بيان لها، "الاستهداف الممنهج والغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية بغزة، وآخره استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع".وأوضحت، أن تلك المستشفى هي آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال القطاع، معتبرة ذلك “عدوانا صارخا وانتهاكا سافرا لكل الأعراف والمواثيق الدولية".وشدد البيان أن ذلك "يستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، واضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوضع حد لهذا التوجه، الذي لا يشكل فقط انتهاكات جسيمة وفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين". وأعادت مصر "التشديد بصورة واضحة على رفضها التام والقاطع لكافة المخططات والخطوات الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة بأي شكل كان".وأكدت الخارجية المصرية على "ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن تلك الممارسات الوحشية، ووضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين بالقطاع بصورة كافية ومستدامة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، أن مستشفى كمال عدوان، آخر منشأة صحية كبرى في شمال غزة، أصبح خارج الخدمة عقب عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت المستشفى.وقالت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس": "تشير التقارير الأولية إلى أن بعض الأقسام الرئيسية تعرضت للحرق والتدمير بشكل كبير خلال الغارة".من جهتها، زعمت القوات الإسرائيلية في بيان أن المستشفى "تحول إلى معقل رئيسي للمنظمات الإرهابية ويُستخدم كملجأ لعناصر إرهابية"، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة في أكتوبر الماضي.وأوضحت المنظمة أن 60 من العاملين في القطاع الصحي و25 مريضًا في حالات حرجة، بينهم مرضى على أجهزة التنفس الصناعي، ما زالوا داخل المستشفى.وأضافت أن المرضى الذين يعانون من حالات متوسطة إلى خطيرة أُجبروا على الانتقال إلى مستشفى إندونيسي المدمر وغير الفعال، معربة عن "قلقها البالغ على سلامتهم".من جهتها، نفت حركة حماس وجود أي من عناصرها داخل المستشفى، متهمة القوات الإسرائيلية باقتحام المنشأة الجمعة. ودعت حماس الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق "للوقوف على حجم الجرائم المرتكبة في شمال غزة".من جانبه، قال مدير المستشفى حسام أبو صفيّة، إن القوات الإسرائيلية "أضرمت النار في جميع أقسام الجراحة بالمستشفى"، وأشار إلى أنها "أخلت الطاقم الطبي بالكامل والنازحين".وأضاف أبو صفيّة أن عدداً كبيراً من أفراد الطاقم الطبي أصيبوا خلال الهجوم، موضحاً أن المستشفى كان يأوي نحو 350 شخصاً، من بينهم 75 مريضاً ومصاباً، و180 من الطاقم الطبي.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي