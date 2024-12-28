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https://sarabic.ae/20241228/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-في-غزة-نتنياهو-يختلق-الذرائع-لعدم-إتمام-صفقة-تبادل-الأسرى-1096289113.html
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
صرحت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس". 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T18:23+0000
2024-12-28T18:23+0000
حركة حماس
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ذوي عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لهم، أن نتنياهو يخرب صفقة التبادل، ويجب التوصل لصفقة تعيد جميع المخطوفين إلى أهاليهم. وأوضحت في البيان أنه من من مصلحة نتنياهو عدم إبرام صفقة تبادل لأنه يريد البقاء في الحكم وإصراره على الحرب في غزة أدى إلى انشقاق في الحكومة، كما أنه يرفض إنهاء الحرب رغم أن إنهاءها في صالح إسرائيل.ولم يكتف بيان العائلات بذلك، بل أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل تعطيل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت أو يبقيهم في الملاجئ.ذكرت مصادر بفريق التفاوض الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن تصريحات نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، حول حركة حماس الفلسطينية، تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات صفقة تبادل الأسرى.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مسؤولين في فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع "حماس"، أن تصريحات كاتس ونتنياهو، حول الحركة الفلسطينية "تسببت بضرر كبير للمفاوضات المستمرة لتبادل الأسرى".وأوضحت المصادر أن تصريح كاتس، خلال جولته التفقدية بمحور فيلادلفيا، بأن "السيطرة الأمنية في قطاع غزة، ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي، وأنه لن تكون هناك حماس، تفجر أي مفاوضات لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم".وفي وقت سابق أكدت حركة حماس، أن "إسرائيل وضعت شروطا جديدة، ما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي"، مؤكدة أنها أبدت "مسؤولية ومرونة"، مضيفة أن "الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241228/عملية-وصفت-بـالمفاجأة-الجيش-الإسرائيلي-يسقط-صاروخين-أطلقا-من-شمال-غزة-باتجاه-القدس-وجنوب-البلاد--1096285057.html
https://sarabic.ae/20241225/حماس-إسرائيل-وضعت-شروطا-جديدة-مما-أجل-التوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096175731.html
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حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى

18:23 GMT 28.12.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo
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صرحت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ذوي عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لهم، أن نتنياهو يخرب صفقة التبادل، ويجب التوصل لصفقة تعيد جميع المخطوفين إلى أهاليهم.
وأوضحت في البيان أنه من من مصلحة نتنياهو عدم إبرام صفقة تبادل لأنه يريد البقاء في الحكم وإصراره على الحرب في غزة أدى إلى انشقاق في الحكومة، كما أنه يرفض إنهاء الحرب رغم أن إنهاءها في صالح إسرائيل.
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عملية وصفت بـ"المفاجأة".. الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد
15:12 GMT
ولم يكتف بيان العائلات بذلك، بل أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل تعطيل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت أو يبقيهم في الملاجئ.
ذكرت مصادر بفريق التفاوض الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن تصريحات نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، حول حركة حماس الفلسطينية، تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مسؤولين في فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع "حماس"، أن تصريحات كاتس ونتنياهو، حول الحركة الفلسطينية "تسببت بضرر كبير للمفاوضات المستمرة لتبادل الأسرى".
وأوضحت المصادر أن تصريح كاتس، خلال جولته التفقدية بمحور فيلادلفيا، بأن "السيطرة الأمنية في قطاع غزة، ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي، وأنه لن تكون هناك حماس، تفجر أي مفاوضات لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم".
وفي وقت سابق أكدت حركة حماس، أن "إسرائيل وضعت شروطا جديدة، ما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي"، مؤكدة أنها أبدت "مسؤولية ومرونة"، مضيفة أن "الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا".
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
"حماس": إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
25 ديسمبر, 12:51 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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