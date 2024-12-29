وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام

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مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
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14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
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https://sarabic.ae/20241229/وفاة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-جيمي-كارتر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1096319005.html
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T23:08+0000
2024-12-29T23:08+0000
جيمي كارتر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت التقارير: "توفي يوم الأحد الرئيس السابق جيمي كارتر، الرجل الذي أعاد تعريف الحياة بعد الرئاسة. كان عمره 100 عام".ونقلت التقارير عن ابنه قوله، " توفي بعد ظهر الأحد في منزله في بلاينز بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين".قاد كارتر الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981، وحصل على جائزة نوبل في السلام لدوره في إجراء مفاوضات السلام، ومراقبة الانتخابات، ودفع جهود منع الأمراض واستئصالها في الدول النامية، كما حقق اتفاق سلام تاريخي في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1979.
https://sarabic.ae/20241225/النسر-الأصلع-يصبح-رسميا-الطائر-الوطني-للولايات-المتحدة-الأمريكية-1096149781.html
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جيمي كارتر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جيمي كارتر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام

23:08 GMT 29.12.2024
© Sputnik . Alexei Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورجيمي كارتر
جيمي كارتر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Sputnik . Alexei Nikolsky
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت التقارير: "توفي يوم الأحد الرئيس السابق جيمي كارتر، الرجل الذي أعاد تعريف الحياة بعد الرئاسة. كان عمره 100 عام".
ونقلت التقارير عن ابنه قوله، " توفي بعد ظهر الأحد في منزله في بلاينز بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين".
النسر الأصلع والعلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية
25 ديسمبر, 06:53 GMT
قاد كارتر الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981، وحصل على جائزة نوبل في السلام لدوره في إجراء مفاوضات السلام، ومراقبة الانتخابات، ودفع جهود منع الأمراض واستئصالها في الدول النامية، كما حقق اتفاق سلام تاريخي في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1979.
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