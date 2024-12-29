https://sarabic.ae/20241229/وفاة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-جيمي-كارتر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1096319005.html
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T23:08+0000
2024-12-29T23:08+0000
2024-12-29T23:08+0000
جيمي كارتر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت التقارير: "توفي يوم الأحد الرئيس السابق جيمي كارتر، الرجل الذي أعاد تعريف الحياة بعد الرئاسة. كان عمره 100 عام".ونقلت التقارير عن ابنه قوله، " توفي بعد ظهر الأحد في منزله في بلاينز بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين".قاد كارتر الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981، وحصل على جائزة نوبل في السلام لدوره في إجراء مفاوضات السلام، ومراقبة الانتخابات، ودفع جهود منع الأمراض واستئصالها في الدول النامية، كما حقق اتفاق سلام تاريخي في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1979.
https://sarabic.ae/20241225/النسر-الأصلع-يصبح-رسميا-الطائر-الوطني-للولايات-المتحدة-الأمريكية-1096149781.html
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جيمي كارتر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جيمي كارتر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت التقارير: "توفي يوم الأحد الرئيس السابق جيمي كارتر، الرجل الذي أعاد تعريف الحياة بعد الرئاسة. كان عمره 100 عام".
ونقلت التقارير عن ابنه قوله، " توفي بعد ظهر الأحد في منزله في بلاينز بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين".
قاد كارتر الولايات المتحدة
بين عامي 1977 و1981، وحصل على جائزة نوبل في السلام لدوره في إجراء مفاوضات السلام، ومراقبة الانتخابات، ودفع جهود منع الأمراض واستئصالها في الدول النامية، كما حقق اتفاق سلام تاريخي في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1979.