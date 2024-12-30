https://sarabic.ae/20241230/أول-امرأة-تتسلم-منصب-حاكم-مصرف-سوريا-المركزي-في-تاريخ-البلاد----1096340719.html
أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد
أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد
سبوتنيك عربي
عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T15:36+0000
2024-12-30T15:36+0000
2024-12-30T15:36+0000
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وأفادت وسائل إعلام سورية: "تكليف ميساء صابرين كأول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة".وأوضحت تلك الوسائل أن صابرين بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.كما أنها حاصلة على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة، وشغلت منصب مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.وتخلف صابرين في المنصب، محمد عصام هزيمة، الذي عينه الرئيس السابق بشار الأسد في 2021.ما بين الخوف و الحذر والأمل.. أجواء عيد الميلاد في سوريا.. صور"تعطلت رواتبهم" .. مواطنون سوريون يشتكون بسبب ضيق الحال
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد
عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وأفادت وسائل إعلام سورية: "تكليف ميساء صابرين كأول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة".
وأوضحت تلك الوسائل أن صابرين بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.
كما أنها حاصلة على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة، وشغلت منصب مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.
وأضافت الوسائل أن صابرين لعبت دوراً محورياً في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد، كما أنها عضو في مجالس ولجان مؤثرة، من بينها مجلس النقد والتسليف ومجلس المحاسبة والتدقيق.
وتخلف صابرين في المنصب، محمد عصام هزيمة، الذي عينه الرئيس السابق بشار الأسد في 2021.