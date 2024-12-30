أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241230/أول-امرأة-تتسلم-منصب-حاكم-مصرف-سوريا-المركزي-في-تاريخ-البلاد----1096340719.html
أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد
أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد
سبوتنيك عربي
عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T15:36+0000
2024-12-30T15:36+0000
أخبار سوريا اليوم
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096340135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf7b1f5389b8a52b534f02c12611de89.jpg
وأفادت وسائل إعلام سورية: "تكليف ميساء صابرين كأول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة".وأوضحت تلك الوسائل أن صابرين بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.كما أنها حاصلة على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة، وشغلت منصب مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.وتخلف صابرين في المنصب، محمد عصام هزيمة، الذي عينه الرئيس السابق بشار الأسد في 2021.ما بين الخوف و الحذر والأمل.. أجواء عيد الميلاد في سوريا.. صور"تعطلت رواتبهم" .. مواطنون سوريون يشتكون بسبب ضيق الحال
https://sarabic.ae/20241224/وفد-تركي-في-دمشق-لإيجاد-حل-لمشكلة-أرقت-السوريين-1096128019.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096340135_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1b0d4c71f925fba62858830f8d071a92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي

أول امرأة تتسلم منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في تاريخ البلاد

15:36 GMT 30.12.2024
© Getty Images / Getty Imagesمصرف سوريا المركزي
مصرف سوريا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Getty Images / Getty Images
تابعنا عبر
عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وأفادت وسائل إعلام سورية: "تكليف ميساء صابرين كأول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة".
وأوضحت تلك الوسائل أن صابرين بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.
نساء يشترين التوابل من متجر في أحد أسواق المدينة القديمة في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
وفد تركي في دمشق لإيجاد حل لمشكلة أرقت السوريين
24 ديسمبر, 13:48 GMT
كما أنها حاصلة على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة، وشغلت منصب مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.

وأضافت الوسائل أن صابرين لعبت دوراً محورياً في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد، كما أنها عضو في مجالس ولجان مؤثرة، من بينها مجلس النقد والتسليف ومجلس المحاسبة والتدقيق.

وتخلف صابرين في المنصب، محمد عصام هزيمة، الذي عينه الرئيس السابق بشار الأسد في 2021.
ما بين الخوف و الحذر والأمل.. أجواء عيد الميلاد في سوريا.. صور
"تعطلت رواتبهم" .. مواطنون سوريون يشتكون بسبب ضيق الحال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала