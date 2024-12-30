https://sarabic.ae/20241230/إعلام-تركي-يكشف-موعد-المؤتمر-الوطني-السوري-في-دمشق--1096347631.html
إعلام تركي يكشف موعد المؤتمر الوطني السوري في دمشق
إعلام تركي يكشف موعد المؤتمر الوطني السوري في دمشق
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الثنين، أن المؤتمر الوطني السوري سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 كانون الثاني/يناير، في دمشق. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T20:46+0000
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وذكرت تلك الوسائل: "في الرابع والخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، سيعقد المؤتمر الوطني السوري في دمشق، حيث سيتم مناقشة القضايا الدستورية وعدد من القضايا الإدارية".وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية أنه "من المتوقع، في 5 يناير، أي اليوم الثاني للمؤتمر، سيتم الإعلان عن حل "هيئة تحرير الشام" وجميع الجماعات المسلحة، وستصبح جزءًا من الجيش السوري".ووفقًا للقناة، يُزعم أن السلطات السورية الجديدة حددت موعدًا نهائيًا في 5 يناير كإنذار نهائي للقوات الكردية، ومن المتوقع أن تعلن وقف القتال قبل هذا التاريخ.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241230/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-وقوف-دول-المجلس-إلى-جانب-سوريا-1096342216.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
إعلام تركي يكشف موعد المؤتمر الوطني السوري في دمشق
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الثنين، أن المؤتمر الوطني السوري سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 كانون الثاني/يناير، في دمشق.
وذكرت تلك الوسائل: "في الرابع والخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، سيعقد المؤتمر الوطني السوري في دمشق، حيث سيتم مناقشة القضايا الدستورية وعدد من القضايا الإدارية".
وأفادت تلك الوسائل أن المؤتمر سيمثل جميع أطياف المجتمع وكافة التيارات الدينية، وأن حوالي 1200 شخص من سوريا ودول أخرى مدعوون إلى المؤتمر.
وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية أنه "من المتوقع، في 5 يناير، أي اليوم الثاني للمؤتمر، سيتم الإعلان عن حل "هيئة تحرير الشام" وجميع الجماعات المسلحة، وستصبح جزءًا من الجيش السوري".
ووفقًا للقناة، يُزعم أن السلطات السورية الجديدة حددت موعدًا نهائيًا في 5 يناير كإنذار نهائي للقوات الكردية، ومن المتوقع أن تعلن وقف القتال قبل هذا التاريخ.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.