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إعلام تركي يكشف موعد المؤتمر الوطني السوري في دمشق
إعلام تركي يكشف موعد المؤتمر الوطني السوري في دمشق
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الثنين، أن المؤتمر الوطني السوري سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 كانون الثاني/يناير، في دمشق. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T20:46+0000
2024-12-30T20:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت تلك الوسائل: "في الرابع والخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، سيعقد المؤتمر الوطني السوري في دمشق، حيث سيتم مناقشة القضايا الدستورية وعدد من القضايا الإدارية".وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية أنه "من المتوقع، في 5 يناير، أي اليوم الثاني للمؤتمر، سيتم الإعلان عن حل "هيئة تحرير الشام" وجميع الجماعات المسلحة، وستصبح جزءًا من الجيش السوري".ووفقًا للقناة، يُزعم أن السلطات السورية الجديدة حددت موعدًا نهائيًا في 5 يناير كإنذار نهائي للقوات الكردية، ومن المتوقع أن تعلن وقف القتال قبل هذا التاريخ.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241230/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-وقوف-دول-المجلس-إلى-جانب-سوريا-1096342216.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

إعلام تركي يكشف موعد المؤتمر الوطني السوري في دمشق

20:46 GMT 30.12.2024
© Sputnikمؤتمر الحوار الوطني السوري التمهيدي
مؤتمر الحوار الوطني السوري التمهيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الثنين، أن المؤتمر الوطني السوري سيعقد في الفترة من 4 إلى 5 كانون الثاني/يناير، في دمشق.
وذكرت تلك الوسائل: "في الرابع والخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، سيعقد المؤتمر الوطني السوري في دمشق، حيث سيتم مناقشة القضايا الدستورية وعدد من القضايا الإدارية".

وأفادت تلك الوسائل أن المؤتمر سيمثل جميع أطياف المجتمع وكافة التيارات الدينية، وأن حوالي 1200 شخص من سوريا ودول أخرى مدعوون إلى المؤتمر.

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
مجلس التعاون الخليجي يؤكد وقوف دول المجلس إلى جانب سوريا
16:58 GMT
وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية أنه "من المتوقع، في 5 يناير، أي اليوم الثاني للمؤتمر، سيتم الإعلان عن حل "هيئة تحرير الشام" وجميع الجماعات المسلحة، وستصبح جزءًا من الجيش السوري".
ووفقًا للقناة، يُزعم أن السلطات السورية الجديدة حددت موعدًا نهائيًا في 5 يناير كإنذار نهائي للقوات الكردية، ومن المتوقع أن تعلن وقف القتال قبل هذا التاريخ.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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