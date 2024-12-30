https://sarabic.ae/20241230/الأسبوع-الأخير-من-ديسمبر-كوارث-تهز-عالم-الطيران-في-عام-2024-1096333036.html
الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024
الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024
سبوتنيك عربي
شهد الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلسلة حوادث جوية، بعضها تحطم طائرات بصورة كاملة وأخرى هبوط اضطراري أو انحراف عن المدرج. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T11:25+0000
2024-12-30T11:25+0000
2024-12-30T11:25+0000
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ونتج عن تلك الحوادث مئات القتلى والجرحى، بينما تسببت مشاكل فنية وهجمات إلكترونية في اضطراب حركة الطيران وتوقفها في بعض الأحيان.
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الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024
شهد الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلسلة حوادث جوية، بعضها تحطم طائرات بصورة كاملة وأخرى هبوط اضطراري أو انحراف عن المدرج.
ونتج عن تلك الحوادث مئات القتلى والجرحى، بينما تسببت مشاكل فنية وهجمات إلكترونية في اضطراب حركة الطيران وتوقفها في بعض الأحيان.