الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
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https://sarabic.ae/20241230/الأسبوع-الأخير-من-ديسمبر-كوارث-تهز-عالم-الطيران-في-عام-2024-1096333036.html
الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024
الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024
سبوتنيك عربي
شهد الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلسلة حوادث جوية، بعضها تحطم طائرات بصورة كاملة وأخرى هبوط اضطراري أو انحراف عن المدرج. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونتج عن تلك الحوادث مئات القتلى والجرحى، بينما تسببت مشاكل فنية وهجمات إلكترونية في اضطراب حركة الطيران وتوقفها في بعض الأحيان.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الأسبوع الأخير من ديسمبر.. كوارث تهز عالم الطيران في عام 2024

11:25 GMT 30.12.2024
تابعنا عبر
شهد الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلسلة حوادث جوية، بعضها تحطم طائرات بصورة كاملة وأخرى هبوط اضطراري أو انحراف عن المدرج.
ونتج عن تلك الحوادث مئات القتلى والجرحى، بينما تسببت مشاكل فنية وهجمات إلكترونية في اضطراب حركة الطيران وتوقفها في بعض الأحيان.
كوارث تهز عالم الطيران في 2024 - إنفوجراف - سبوتنيك عربي
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