https://sarabic.ae/20241230/الحكومة-الإثيوبية-تتخذ-قرارا-جديدا-يتعلق-بسد-النهضة-وأجزاء-أخرى-من-البلاد-1096322529.html
الحكومة الإثيوبية تتخذ قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة وأجزاء أخرى من البلاد
الحكومة الإثيوبية تتخذ قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة وأجزاء أخرى من البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن اتخاذها قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة، ومناطق أخرى من البلاد. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T07:54+0000
2024-12-30T07:54+0000
2024-12-30T07:54+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103237/87/1032378750_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_e920dfdd65899bccce7b9e6d8e1ab09f.jpg
وصرّح وزير الدولة للزراعة الإثيوبي، فكرو ريجاسا، بأنه "تم توسعة مصايد الأسماك في سد النهضة وأجزاء أخرى من أديس أبابا"، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يشهد تطورا ملحوظا في تلك المناطق تحديدا.وأوضح الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن "هناك تقدما ملموسا في إنتاج الأسماك والأنشطة المرتبطة به"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تتمتع بموارد وفيرة وظروف طبيعية ملائمة لتربية الأسماك، إلا أن القطاع كان مهملا لفترة طويلة"، وأكد أن "الحكومة تولي الآن اهتماما خاصا ودعما مكثفا لتعزيز الإنتاجية وتطوير هذا المجال".وأضاف الوزير الإثيوبي أن "الحكومة الإثيوبية تطبّق سياسات واستراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، ما يسهم في توسيع نطاق عمليات تربية الأسماك في سد النهضة الإثيوبي الكبير ومناطق أخرى".وفي ختام حديثه، دعا وزير الدولة للزراعة، فكرو ريجاسا، المستثمرين من القطاع الخاص إلى زيادة مشاركتهم في تطوير قطاع مصايد الأسماك، للمساهمة في تسريع نموه وتعزيز تطوره، بما يتجاوز الجهود الحكومية الحالية.
https://sarabic.ae/20241230/إثيوبيا-تحسم-الجدل-حول-ما-تردد-بشأن-زلازل-تهدد-سد-النهضة-1096321689.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103237/87/1032378750_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_90cc5a103b82b33b4b626c98956412cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الإثيوبية تتخذ قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة وأجزاء أخرى من البلاد
أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن اتخاذها قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة، ومناطق أخرى من البلاد.
وصرّح وزير الدولة للزراعة الإثيوبي، فكرو ريجاسا، بأنه "تم توسعة مصايد الأسماك في سد النهضة وأجزاء أخرى من أديس أبابا"، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يشهد تطورا ملحوظا في تلك المناطق تحديدا.
وأوضح الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة
الأنباء الإثيوبية، أن "هناك تقدما ملموسا في إنتاج الأسماك والأنشطة المرتبطة به"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تتمتع بموارد وفيرة وظروف طبيعية ملائمة لتربية الأسماك، إلا أن القطاع كان مهملا لفترة طويلة"، وأكد أن "الحكومة تولي الآن اهتماما خاصا ودعما مكثفا لتعزيز الإنتاجية وتطوير هذا المجال".
وأضاف الوزير الإثيوبي أن "الحكومة الإثيوبية تطبّق سياسات واستراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، ما يسهم في توسيع نطاق عمليات تربية الأسماك في سد النهضة الإثيوبي الكبير ومناطق أخرى".
وفي ختام حديثه، دعا وزير الدولة للزراعة، فكرو ريجاسا، المستثمرين من القطاع الخاص إلى زيادة مشاركتهم في تطوير قطاع مصايد الأسماك، للمساهمة في تسريع نموه وتعزيز تطوره، بما يتجاوز الجهود الحكومية الحالية.