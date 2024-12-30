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الحكومة الإثيوبية تتخذ قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة وأجزاء أخرى من البلاد
الحكومة الإثيوبية تتخذ قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة وأجزاء أخرى من البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن اتخاذها قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة، ومناطق أخرى من البلاد. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T07:54+0000
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وصرّح وزير الدولة للزراعة الإثيوبي، فكرو ريجاسا، بأنه "تم توسعة مصايد الأسماك في سد النهضة وأجزاء أخرى من أديس أبابا"، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يشهد تطورا ملحوظا في تلك المناطق تحديدا.وأوضح الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن "هناك تقدما ملموسا في إنتاج الأسماك والأنشطة المرتبطة به"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تتمتع بموارد وفيرة وظروف طبيعية ملائمة لتربية الأسماك، إلا أن القطاع كان مهملا لفترة طويلة"، وأكد أن "الحكومة تولي الآن اهتماما خاصا ودعما مكثفا لتعزيز الإنتاجية وتطوير هذا المجال".وأضاف الوزير الإثيوبي أن "الحكومة الإثيوبية تطبّق سياسات واستراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، ما يسهم في توسيع نطاق عمليات تربية الأسماك في سد النهضة الإثيوبي الكبير ومناطق أخرى".وفي ختام حديثه، دعا وزير الدولة للزراعة، فكرو ريجاسا، المستثمرين من القطاع الخاص إلى زيادة مشاركتهم في تطوير قطاع مصايد الأسماك، للمساهمة في تسريع نموه وتعزيز تطوره، بما يتجاوز الجهود الحكومية الحالية.
https://sarabic.ae/20241230/إثيوبيا-تحسم-الجدل-حول-ما-تردد-بشأن-زلازل-تهدد-سد-النهضة-1096321689.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن

الحكومة الإثيوبية تتخذ قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة وأجزاء أخرى من البلاد

07:54 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Elias Asmare
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن اتخاذها قرارا جديدا يتعلق بسد النهضة، ومناطق أخرى من البلاد.
وصرّح وزير الدولة للزراعة الإثيوبي، فكرو ريجاسا، بأنه "تم توسعة مصايد الأسماك في سد النهضة وأجزاء أخرى من أديس أبابا"، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يشهد تطورا ملحوظا في تلك المناطق تحديدا.
وأوضح الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن "هناك تقدما ملموسا في إنتاج الأسماك والأنشطة المرتبطة به"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تتمتع بموارد وفيرة وظروف طبيعية ملائمة لتربية الأسماك، إلا أن القطاع كان مهملا لفترة طويلة"، وأكد أن "الحكومة تولي الآن اهتماما خاصا ودعما مكثفا لتعزيز الإنتاجية وتطوير هذا المجال".
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وأضاف الوزير الإثيوبي أن "الحكومة الإثيوبية تطبّق سياسات واستراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، ما يسهم في توسيع نطاق عمليات تربية الأسماك في سد النهضة الإثيوبي الكبير ومناطق أخرى".
وفي ختام حديثه، دعا وزير الدولة للزراعة، فكرو ريجاسا، المستثمرين من القطاع الخاص إلى زيادة مشاركتهم في تطوير قطاع مصايد الأسماك، للمساهمة في تسريع نموه وتعزيز تطوره، بما يتجاوز الجهود الحكومية الحالية.
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