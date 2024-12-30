https://sarabic.ae/20241230/النائب-العام-اللبناني-يكشف-مصير-ابن-القرضاوي-بعد-اعتقاله-هذا-ما-سيحدث-له-1096323055.html
النائب العام اللبناني يكشف مصير ابن القرضاوي بعد اعتقاله.. هذا ما سيحدث له
النائب العام اللبناني يكشف مصير ابن القرضاوي بعد اعتقاله.. هذا ما سيحدث له
سبوتنيك عربي
كشف النائب العام اللبناني القاضي جمال الحجار، مصير عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T08:35+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الحجار، أن "القرضاوي موقوف حالياً في لبنان، على خلفية أحكام قضائية غيابية صدرت بحقه في مصر، تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب".جاء ذلك بعدما أوقفت السلطات اللبنانية، يوم السبت الماضي، الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، تنفيذاً لمذكرة اعتقال دولية صادرة عن الإنتربول بناء على طلب من السلطات المصرية.وكان القرضاوي، قد زار سوريا في الآونة الأخيرة، وشارك في احتفالات رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل أن يتم توقيفه عند محاولته عبور معبر المصنع الحدودي اللبناني.وأشار القاضي الحجار إلى أن "القضاء اللبناني سيقوم بدراسة طلب الاسترداد المصري، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تسليمه إلى السلطات المصرية".ونفى القاضي الحجار تلقي أي طلبات من السلطات التركية للسماح للقرضاوي بالسفر إلى أنقرة، مؤكداً أن القضاء اللبناني سيحافظ على حيادية تامة في التعامل مع هذه القضية.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2022، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتعازي في وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي.وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بعبد الرحمن، نجل القرضاوي، لتقديم التعازي له في وفاة والده، وفقا لبيان من الرئاسة التركية، وأعلن نجل القرضاوي، وقتها إقامة عزاء والده في مدينة إسطنبول.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
النائب العام اللبناني يكشف مصير ابن القرضاوي بعد اعتقاله.. هذا ما سيحدث له
كشف النائب العام اللبناني القاضي جمال الحجار، مصير عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط"، عن الحجار، أن "القرضاوي موقوف حالياً في لبنان، على خلفية أحكام قضائية غيابية صدرت بحقه في مصر، تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب".
جاء ذلك بعدما أوقفت السلطات اللبنانية، يوم السبت الماضي، الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، تنفيذاً لمذكرة اعتقال دولية صادرة عن الإنتربول بناء على طلب من السلطات المصرية.
وكان القرضاوي، قد زار سوريا في الآونة الأخيرة، وشارك في احتفالات رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل أن يتم توقيفه عند محاولته عبور معبر المصنع الحدودي اللبناني.
وأشار القاضي الحجار إلى أن "القضاء اللبناني سيقوم بدراسة طلب الاسترداد المصري، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تسليمه إلى السلطات المصرية".
27 سبتمبر 2022, 12:11 GMT
ونفى القاضي الحجار تلقي أي طلبات من السلطات التركية للسماح للقرضاوي بالسفر إلى أنقرة، مؤكداً أن القضاء اللبناني سيحافظ على حيادية تامة في التعامل مع هذه القضية.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2022، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتعازي في وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي.
وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بعبد الرحمن، نجل القرضاوي، لتقديم التعازي له في وفاة والده، وفقا لبيان من الرئاسة التركية، وأعلن نجل القرضاوي، وقتها إقامة عزاء والده في مدينة إسطنبول.