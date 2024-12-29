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لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش
لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش
سبوتنيك عربي
سلَّم الجيش اللبناني، أمس السبت، الحكومة السورية الجديدة نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T14:34+0000
2024-12-29T14:34+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس السبت، أن وفدا أمنيا لبناني قد سلَّم عشرات السوريين إلى الحكومة السورية الجديدة عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.ونقلت عن مصادر بالمرصد السوري، أنه دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني.وجرى تسليم السوريين إلى الإدارة الجديدة في دمشق، منوهة إلى أنه جرى إيقاف الضباط والعناصر يوم الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.وكانت السفارة السورية لدى بيروت أعلنت، أمس السبت، تعليق العمل القنصلي لديها حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.ودعت السفارة، في بيان، السوريين المقيمين في لبنان، إلى متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي إعلانات تتعلق باستئناف العمل القنصلي.وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، علي دغمان، أن "السفارة مستمرة في عملها رغم التحديات، موضحا أن السفارة "تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل تمديد جوازات السفر وإصدار بطاقات مرور للراغبين في العودة إلى سوريا، إضافة إلى تسجيلهم قنصليًا وفق الوثائق المتاحة".وأضاف القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، أن "السفارة تحاول معالجة بعض الإجراءات التي كانت تحتاج إلى موافقات سابقة مباشرة ضمن إمكانياتها الحالية".فيما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "دخول السوريين إلى لبنان، مسموح فقط لمن يحمل إقامة شرعية في البلاد أو جواز سفر أجنبي مع إقامة خارجية، كما يُسمح بالدخول لغرض الترانزيت شرط تقديم بطاقة سفر محجوزة مسبقًا".وأكد مولوي اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، مشيرًا إلى تعليمات مشددة لضبط الحدود ومتابعة الأوضاع الأمنية بشكل دقيق.
https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
https://sarabic.ae/20241127/نائب-محافظ-ريف-دمشق-لـسبوتنيك-بدء-تأهيل-معبر-الجديدة--المصنع-الدولي-بين-لبنان-وسوريا-1095239191.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش

14:34 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
سلَّم الجيش اللبناني، أمس السبت، الحكومة السورية الجديدة نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس السبت، أن وفدا أمنيا لبناني قد سلَّم عشرات السوريين إلى الحكومة السورية الجديدة عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان
9 ديسمبر, 13:31 GMT
ونقلت عن مصادر بالمرصد السوري، أنه دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني.
وجرى تسليم السوريين إلى الإدارة الجديدة في دمشق، منوهة إلى أنه جرى إيقاف الضباط والعناصر يوم الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.
وكانت السفارة السورية لدى بيروت أعلنت، أمس السبت، تعليق العمل القنصلي لديها حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.
ودعت السفارة، في بيان، السوريين المقيمين في لبنان، إلى متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي إعلانات تتعلق باستئناف العمل القنصلي.
وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، علي دغمان، أن "السفارة مستمرة في عملها رغم التحديات، موضحا أن السفارة "تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل تمديد جوازات السفر وإصدار بطاقات مرور للراغبين في العودة إلى سوريا، إضافة إلى تسجيلهم قنصليًا وفق الوثائق المتاحة".
عمليات أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر (‏جديدة يابوس) بريف دمشق الغربي، وبين معبر (المصنع) اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
نائب محافظ ريف دمشق: لـ"سبوتنيك": بدء تأهيل معبر "الجديدة- المصنع" الدولي بين لبنان وسوريا
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وأضاف القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، أن "السفارة تحاول معالجة بعض الإجراءات التي كانت تحتاج إلى موافقات سابقة مباشرة ضمن إمكانياتها الحالية".
فيما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "دخول السوريين إلى لبنان، مسموح فقط لمن يحمل إقامة شرعية في البلاد أو جواز سفر أجنبي مع إقامة خارجية، كما يُسمح بالدخول لغرض الترانزيت شرط تقديم بطاقة سفر محجوزة مسبقًا".
وأكد مولوي اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، مشيرًا إلى تعليمات مشددة لضبط الحدود ومتابعة الأوضاع الأمنية بشكل دقيق.
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