https://sarabic.ae/20241229/لبنان-يسلم-سوريا-العشرات-من-ضباط-الجيش-1096311019.html

لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش

لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش

سبوتنيك عربي

سلَّم الجيش اللبناني، أمس السبت، الحكومة السورية الجديدة نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T14:34+0000

2024-12-29T14:34+0000

2024-12-29T14:34+0000

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس السبت، أن وفدا أمنيا لبناني قد سلَّم عشرات السوريين إلى الحكومة السورية الجديدة عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.ونقلت عن مصادر بالمرصد السوري، أنه دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني.وجرى تسليم السوريين إلى الإدارة الجديدة في دمشق، منوهة إلى أنه جرى إيقاف الضباط والعناصر يوم الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.وكانت السفارة السورية لدى بيروت أعلنت، أمس السبت، تعليق العمل القنصلي لديها حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.ودعت السفارة، في بيان، السوريين المقيمين في لبنان، إلى متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي إعلانات تتعلق باستئناف العمل القنصلي.وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، علي دغمان، أن "السفارة مستمرة في عملها رغم التحديات، موضحا أن السفارة "تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل تمديد جوازات السفر وإصدار بطاقات مرور للراغبين في العودة إلى سوريا، إضافة إلى تسجيلهم قنصليًا وفق الوثائق المتاحة".وأضاف القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، أن "السفارة تحاول معالجة بعض الإجراءات التي كانت تحتاج إلى موافقات سابقة مباشرة ضمن إمكانياتها الحالية".فيما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "دخول السوريين إلى لبنان، مسموح فقط لمن يحمل إقامة شرعية في البلاد أو جواز سفر أجنبي مع إقامة خارجية، كما يُسمح بالدخول لغرض الترانزيت شرط تقديم بطاقة سفر محجوزة مسبقًا".وأكد مولوي اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، مشيرًا إلى تعليمات مشددة لضبط الحدود ومتابعة الأوضاع الأمنية بشكل دقيق.

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