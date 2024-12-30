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https://sarabic.ae/20241230/تناولت-مصر-وبشار-الأسد-رغد-صدام-حسين-تنشر-مقتطفات-من-مذكرات-والدها-بعد-صدور-قرار-إعدامه-1096336926.html
تناولت مصر وبشار الأسد.. رغد صدام حسين تنشر مقتطفات من مذكرات والدها بعد صدور قرار إعدامه
تناولت مصر وبشار الأسد.. رغد صدام حسين تنشر مقتطفات من مذكرات والدها بعد صدور قرار إعدامه
سبوتنيك عربي
أصدرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بيانا تحدثت فيه عن مذكراته، بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 لإعدامه، كما تطرقت لأول مرة إلى رحيل حكومة... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T13:40+0000
2024-12-30T13:40+0000
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صدام حسين يتحدث عن إعدامهنشرت رغد صدام حسين عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، مقتطفات من مذكرات والدها في المعتقل، إذ تحدث عن صدور حكم الإعدام بحقه، ورفضه أي وساطة أو مناشدة دولية، ومنها "تلقيه رسالة من الدكتور شلتوت من مصر، والتي اقترح فيها أن يقوم بمناشدة بابا الفاتيكان"، مؤكدا ثقته في مواجهة مصيره بقلب صلب وإيمان قوي، كما أشار إلى ثبات رفاقه في المعتقل، وشدد على قيم الصبر والتضحية من أجل المبادئ.تصريحات ابنة الرئيس العراقيبعثت رغد صدام حسين رسالة إلى والدها الراحل في بيانها الصوتي، الذي نشرته أمس الأحد: "لن أرثيك يا أبي لأنك كتبت تاريخا مشرفا لكل عربي شجاع، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته"، كما حذرت من مخاطر التقسيم الطائفي في العراق، مؤكدة على وعي العراقيين بمواجهة التحديات المقبلة.وقالت: "لقد تنوعت الأحداث وتسارعت على الساحة العربية، وكبرت المسؤولية تجاه كل ذلك، فاليوم منطقتنا العربية تشهد المآسي الكثيرة والأحداث الخطيرة، فقد صار للعدو الصهيوني صولات وجولات واستباح الأرض والناس، لذا، فقد يمر العراق بهذه المرحلة أيضاً وقد تكون أصعب من غيرها".عن تنحي بشار الأسدأشادت رغد صدام حسين في بيان لها، اليوم الإثنين، بوصول الشعب السوري إلى مرحلة جديدة بعد حكم عائلة الأسد، ودعت السوريين للتعامل بحذر مع المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تناقض مواقف الغرب تجاه من يديرون سوريا حاليا.كما أنها حثت على الحفاظ على تاريخ سوريا العريق وتجنب الوقوع في أزمات أشد.وقالت: "اليوم لن ننسى أن نُهنئ الشعب السوري الشقيق بوصوله إلى مرحلة طال انتظارها، وقد سمعنا وشاهدنا قصصا من رعبها في مرحلة حكم عائلة الأسد يندى لها الجبين، إن هذه المرحلة واحدة من أخطر المراحل التاريخية، عليكم التعاطي معها بدقة وحذر، وعلى السوريين ألا يقبلوا بما لا يليق بتاريخ وحضارة سوريا الشام العريق".وتابعت: "بالأمس فقط، اعتبر الغرب والأمريكيين أن من يحكم سوريا اليوم أو من يدير أمرها (إرهابيا)، وقد عُومل الدواعش (تنظيم "داعش" الإرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) والذي هو منهم أسوأ معاملة، وكل من يعتقدون أنهم بالقرب منهم أو يشبههم ينزلون عليه أقصى التهم، وبين ليلة وضحاها اختلف الأمر كليا، وصار هؤلاء في المقدمة، قد يتغير الإنسان أو توجهاته نحو الأسوأ أو الأفضل، نأمل ذلك، لكن الحذر في التعاطي مع المرحلة الجديدة مهم، كي لا يصل شعب سوريا إلى مراحل أصعب".
https://sarabic.ae/20241215/ما-حكاية-العثور-على-صدام-حسين-في-سجن-صيدنايا-وما-أصل-الصورة-المتداولة-1095803763.html
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صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم
صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم

تناولت مصر وبشار الأسد.. رغد صدام حسين تنشر مقتطفات من مذكرات والدها بعد صدور قرار إعدامه

13:40 GMT 30.12.2024
© AP Photo / MOHAMMAD ABU GHOSHرغد صدام حسين، 2007
رغد صدام حسين، 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / MOHAMMAD ABU GHOSH
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أصدرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بيانا تحدثت فيه عن مذكراته، بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 لإعدامه، كما تطرقت لأول مرة إلى رحيل حكومة بشار الأسد في سوريا.
صدام حسين يتحدث عن إعدامه
نشرت رغد صدام حسين عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، مقتطفات من مذكرات والدها في المعتقل، إذ تحدث عن صدور حكم الإعدام بحقه، ورفضه أي وساطة أو مناشدة دولية، ومنها "تلقيه رسالة من الدكتور شلتوت من مصر، والتي اقترح فيها أن يقوم بمناشدة بابا الفاتيكان"، مؤكدا ثقته في مواجهة مصيره بقلب صلب وإيمان قوي، كما أشار إلى ثبات رفاقه في المعتقل، وشدد على قيم الصبر والتضحية من أجل المبادئ.
تصريحات ابنة الرئيس العراقي
بعثت رغد صدام حسين رسالة إلى والدها الراحل في بيانها الصوتي، الذي نشرته أمس الأحد: "لن أرثيك يا أبي لأنك كتبت تاريخا مشرفا لكل عربي شجاع، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته"، كما حذرت من مخاطر التقسيم الطائفي في العراق، مؤكدة على وعي العراقيين بمواجهة التحديات المقبلة.
وقالت: "لقد تنوعت الأحداث وتسارعت على الساحة العربية، وكبرت المسؤولية تجاه كل ذلك، فاليوم منطقتنا العربية تشهد المآسي الكثيرة والأحداث الخطيرة، فقد صار للعدو الصهيوني صولات وجولات واستباح الأرض والناس، لذا، فقد يمر العراق بهذه المرحلة أيضاً وقد تكون أصعب من غيرها".
عن تنحي بشار الأسد
أشادت رغد صدام حسين في بيان لها، اليوم الإثنين، بوصول الشعب السوري إلى مرحلة جديدة بعد حكم عائلة الأسد، ودعت السوريين للتعامل بحذر مع المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تناقض مواقف الغرب تجاه من يديرون سوريا حاليا.
كما أنها حثت على الحفاظ على تاريخ سوريا العريق وتجنب الوقوع في أزمات أشد.
وقالت: "اليوم لن ننسى أن نُهنئ الشعب السوري الشقيق بوصوله إلى مرحلة طال انتظارها، وقد سمعنا وشاهدنا قصصا من رعبها في مرحلة حكم عائلة الأسد يندى لها الجبين، إن هذه المرحلة واحدة من أخطر المراحل التاريخية، عليكم التعاطي معها بدقة وحذر، وعلى السوريين ألا يقبلوا بما لا يليق بتاريخ وحضارة سوريا الشام العريق".
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
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وتابعت: "بالأمس فقط، اعتبر الغرب والأمريكيين أن من يحكم سوريا اليوم أو من يدير أمرها (إرهابيا)، وقد عُومل الدواعش (تنظيم "داعش" الإرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) والذي هو منهم أسوأ معاملة، وكل من يعتقدون أنهم بالقرب منهم أو يشبههم ينزلون عليه أقصى التهم، وبين ليلة وضحاها اختلف الأمر كليا، وصار هؤلاء في المقدمة، قد يتغير الإنسان أو توجهاته نحو الأسوأ أو الأفضل، نأمل ذلك، لكن الحذر في التعاطي مع المرحلة الجديدة مهم، كي لا يصل شعب سوريا إلى مراحل أصعب".
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