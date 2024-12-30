https://sarabic.ae/20241230/دولة-عربية-تخصص-منصة-رقمية-لمتابعة-توزيع-الحليب--1096329214.html
دولة عربية تخصص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب
دولة عربية تخصص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، إنه سيتم تخصيص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب على المستوى الوطني، وذلك خلال زيارة عمل إلى... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T10:41+0000
2024-12-30T10:41+0000
2024-12-30T10:41+0000
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وأشار الوزير إلى أن الحليب يشهد وفرة ملحوظة في السوق، مؤكدا أن قطاعه الوزاري ملتزم بمواصلة تحسين آليات التوزيع لضمان إستمراريته، بحسب موقع "النهار".ويذكر أن الحكومة الجزائرية، أعلنت عن دخول مصنعين لإنتاج الحليب حيز الخدمة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بكل من ولايتي البويرة وبرج باجي مختار, ومن المقرر بدء مصنع الرويبة بالجزائر العاصمة في الإنتاج خلال فبراير/ شباط 2025.
https://sarabic.ae/20241230/تبون-يوجه-رسالة-إلى-الجزائريين-المقيمين-في-الخارج-1096326217.html
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منوعات
دولة عربية تخصص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب
قال وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، إنه سيتم تخصيص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب على المستوى الوطني، وذلك خلال زيارة عمل إلى ولاية بشار.
وأشار الوزير إلى أن الحليب يشهد وفرة ملحوظة في السوق، مؤكدا أن قطاعه الوزاري ملتزم بمواصلة تحسين آليات التوزيع لضمان إستمراريته، بحسب موقع "النهار
".
ونوه الزيتوني أنه لن يتسامح مع أي تهاون بخصوص جودة منتجات قطاع الألبان، موضحا أن الجودة خط أحمر، وحماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتج الوطني هي من أولويات قطاعه.
ويذكر أن الحكومة الجزائرية، أعلنت عن دخول مصنعين لإنتاج الحليب حيز الخدمة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بكل من ولايتي البويرة وبرج باجي مختار, ومن المقرر بدء مصنع الرويبة بالجزائر العاصمة في الإنتاج خلال فبراير/ شباط 2025.