صور مذهلة لمهرجان "جليد موسكو"

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
زوار يلتقطون صورا خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
زوار يلتقطون صورا خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
زوار يلتقطون صورا خلف منحوتات جليدية مذهلة خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
زوار يلتقطون صورا خلف منحوتات جليدية مذهلة خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
أداء مسرحي لفنانين في المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو"
أداء مسرحي لفنانين في المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو"
طفلة في افتتاح مهرجان "جليد موسكو"
زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
أداء الفنانين في مهرجان "جليد موسكو"
المشاركون في مهرجان "جليد موسكو" العاشر
طفل يلعب على الجليد خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
طفل يلعب على الجليد خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو
افتتاح المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو" في موسكو
افتتاح المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو" في موسكو