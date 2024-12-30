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https://sarabic.ae/20241230/صور-مذهلة-لمهرجان-جليد-موسكو-1096329992.html
صور مذهلة لمهرجان "جليد موسكو"
صور مذهلة لمهرجان "جليد موسكو"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مذهلة للمهرجان العاشر لـ"جليد موسكو"، مقدمة إياها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور مذهلة لمهرجان "جليد موسكو"

11:33 GMT 30.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مذهلة للمهرجان العاشر لـ"جليد موسكو"، مقدمة إياها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

زوار في افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يلتقطون صورا خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

زوار يلتقطون صورا خلال افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يلتقطون صورا خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يلتقطون صورا خلف منحوتات جليدية مذهلة خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

زوار يلتقطون صورا خلف منحوتات جليدية مذهلة خلال افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يلتقطون صورا خلف منحوتات جليدية مذهلة خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

أداء مسرحي لفنانين في المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو"

أداء مسرحي لفنانين في المهرجان العاشر لـ&quot;جليد موسكو&quot; - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أداء مسرحي لفنانين في المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو"

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

طفلة في افتتاح مهرجان "جليد موسكو"

طفلة في افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفلة في افتتاح مهرجان "جليد موسكو"

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

زوار في افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

أداء الفنانين في مهرجان "جليد موسكو"

أداء الفنانين في مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أداء الفنانين في مهرجان "جليد موسكو"

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان "جليد موسكو" العاشر

المشاركون في مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; العاشر - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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المشاركون في مهرجان "جليد موسكو" العاشر

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

طفل يلعب على الجليد خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

طفل يلعب على الجليد خلال افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفل يلعب على الجليد خلال افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

زوار في افتتاح مهرجان &quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار في افتتاح مهرجان "جليد موسكو" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو" في موسكو

افتتاح المهرجان العاشر لـ&quot;جليد موسكو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح المهرجان العاشر لـ"جليد موسكو" في موسكو

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