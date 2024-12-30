https://sarabic.ae/20241230/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-يتهم-إسرائيل-بقصف-طائرته-في-اليمن-1096347172.html
مدير منظمة الصحة العالمية يتهم إسرائيل بقصف طائرته في اليمن
مدير منظمة الصحة العالمية يتهم إسرائيل بقصف طائرته في اليمن
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، أن الغارة الجوية التي وقعت بالقرب من طائرته في مطار صنعاء الدولي، يوم الخميس... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال جيبريسوس: "أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها، وكان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين الطبيين في مناطق الحروب حول العالم".وفي السياق نفسه، أوضح جيبريسوس أن المفاوضات بين الوفد الأممي و"أنصار الله" في اليمن بشأن إطلاق سراح موظفي المنظمة والعاملين في المجال الإنساني كانت إيجابية.وكانت مصادر يمنية أفادت لـ "سبوتنيك" بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر سلسلة غارات جوية شنتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذا مينائي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة.
https://sarabic.ae/20241230/روسيا-تعلق-على-ضربات-إسرائيل-وأمريكا-في-اليمن-1096342830.html
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أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مدير منظمة الصحة العالمية يتهم إسرائيل بقصف طائرته في اليمن
صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، أن الغارة الجوية التي وقعت بالقرب من طائرته في مطار صنعاء الدولي، يوم الخميس الماضي، نفذتها إسرائيل.
وقال جيبريسوس: "أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها، وكان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين الطبيين في مناطق الحروب حول العالم".
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أن غارة جوية دمرت مبنى على بعد أمتار من الطائرة التي كان على متنها رفقة وفد من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى إصابة أحد أفراد الطاقم.
وفي السياق نفسه، أوضح جيبريسوس أن المفاوضات بين الوفد الأممي و"أنصار الله" في اليمن بشأن إطلاق سراح موظفي المنظمة والعاملين في المجال الإنساني كانت إيجابية.
وقال: "خلال أسبوع عيد الميلاد، كنت في اليمن كجزء من وفد الأمم المتحدة للتفاوض مع سلطات الأمر الواقع في البلاد بشأن إطلاق سراح العاملين في المجال الإنساني المحتجزين ظلماً والذين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، وكانت المفاوضات مع "أنصار الله" إيجابية، ونأمل ذلك حتى يثمروا".
وكانت مصادر يمنية أفادت لـ "سبوتنيك" بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر سلسلة غارات جوية شنتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذا مينائي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة.