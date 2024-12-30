https://sarabic.ae/20241230/وزير-الخارجية-العماني-من-طهران-نحترم-دائما-حق-الشعب-السوري-في-تقرير-مصيره-1096322905.html

وزير الخارجية العماني من طهران: نحترم دائما حق الشعب السوري في تقرير مصيره

وزير الخارجية العماني من طهران: نحترم دائما حق الشعب السوري في تقرير مصيره

سبوتنيك عربي

أكدت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، على دعمها سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة احترام خيار الشعب السوري. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T08:26+0000

2024-12-30T08:26+0000

2024-12-30T08:26+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الإيرانية طهران.وقال البوسعيدي: "نحن مثل إيران، نؤيد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونؤكد على سياسة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها وسيادة هذا البلد، ويجب أن تسير الأمور في اتجاه أن يكون لسوريا دورها الدولي الخاص، ونحترم دائما حق الشعب السوري في تقرير مصيره".كما أشار وزير الخارجية العُماني إلى أنه ينقل رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والتي تأتي في إطار استمرار المشاورات والتأكيد على توسيع العلاقات بين البلدين.وتابع الوزير العُماني: "وعلى المستوى السياسي، تحدثنا عن التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة في سوريا ولبنان، وتحدثنا أيضا عن القضية الأساسية وهي فلسطين".من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في المؤتمر الصحفي، إن "طهران تؤكد على تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف السورية"، مشددًا على عدم تدخل الأطراف الأجنبية في سوريا.وأضاف: "نؤكد على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وسوريا، وندعو إلى تشكيل حكومة تضم كل الأطراف السورية".وتابع: "تؤكد طهران على ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الشأن السوري".وكان وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي، والتقى بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

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