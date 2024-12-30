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صور لـ"ميغابوليوس"... السباحة الباردة في مدينة كراسنويارسك الروسية
صور لـ"ميغابوليوس"... السباحة الباردة في مدينة كراسنويارسك الروسية
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمشاركين في النادي الرياضي للسباحة بالمياه الباردة (ميغابوليوس) يحتفلون بنهاية عام 2024، على ضفاف نهر "ينيسي" في مدينة... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور لـ"ميغابوليوس"... السباحة الباردة في مدينة كراسنويارسك الروسية

10:56 GMT 30.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمشاركين في النادي الرياضي للسباحة بالمياه الباردة (ميغابوليوس) يحتفلون بنهاية عام 2024، على ضفاف نهر "ينيسي" في مدينة كراسنويارسك الروسية.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في النادي الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس" يحتفلون بالعام المقبل 2025، على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك

المشاركون في النادي الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة &quot;ميغابوليوس&quot; يحتفلون بالعام المقبل 2025، على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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المشاركون في النادي الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس" يحتفلون بالعام المقبل 2025، على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورعضو في نادي كراسنويارسك الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس" على ضفاف نهر ينيسي
عضو في نادي كراسنويارسك الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة ميغابوليوس على ضفاف نهر ينيسي - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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عضو في نادي كراسنويارسك الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس" على ضفاف نهر ينيسي
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"
مشاركون في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة ميغابوليوس - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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مشاركون في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

"بابا نويل" مع المشاركين في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس" على ضفاف نهر "ينيسي" في كراسنويارسك

&quot;بابا نويل&quot; مع المشاركين في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة &quot;ميغابوليوس&quot; على ضفاف نهر &quot;ينيسي&quot; في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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"بابا نويل" مع المشاركين في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس" على ضفاف نهر "ينيسي" في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

يحتفل المشاركون مع "بابا نويل" في النادي الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"، بالعام المقبل 2025، على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك

يحتفل المشاركون مع &quot;بابا نويل&quot; في النادي الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة &quot;ميغابوليوس&quot;، بالعام المقبل 2025، على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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يحتفل المشاركون مع "بابا نويل" في النادي الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"، بالعام المقبل 2025، على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون روس يلعبون بالجليد في نادي كراسنويارسك الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة في الماء البارد "ميغابوليوس" في كراسنويارسك

مشاركون روس يلعبون بالجليد في نادي كراسنويارسك الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة في الماء البارد &quot;ميغابوليوس&quot; في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون روس يلعبون بالجليد في نادي كراسنويارسك الرياضي والصحي الإقليمي للسباحة في الماء البارد "ميغابوليوس" في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"
مشاركون في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة ميغابوليوس - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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مشاركون في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يشاهدون المشاركين في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"

أطفال يشاهدون المشاركين في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة &quot;ميغابوليوس&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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أطفال يشاهدون المشاركين في نادي كراسنويارسك الإقليمي الرياضي والصحي للسباحة بالمياه الباردة "ميغابوليوس"

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