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شؤون عسكرية
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مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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إسرائيل تتبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير بـ"حماس" صالح العاروري في لبنان
إسرائيل تتبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير بـ"حماس" صالح العاروري في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الشاباك، اليوم الثلاثاء، رسميا مسؤوليته عن اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T12:11+0000
2024-12-31T12:11+0000
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وأفادت هيئة البث، بأن "الشاباك تبنى رسميا مسؤولية اغتيال قيادات حماس في لبنان صالح العاروري، وعزام الأقرع، وفتحي شريف، وخليل حراز، وسمير فندي".وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني الماضي.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.من جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240104/بيروت-تشيع-القيادي-في-حماس-صالح-العاروري-1084708034.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار لبنان, لبنان, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار لبنان, لبنان, العالم

إسرائيل تتبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير بـ"حماس" صالح العاروري في لبنان

12:11 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلن الشاباك، اليوم الثلاثاء، رسميا مسؤوليته عن اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وأفادت هيئة البث، بأن "الشاباك تبنى رسميا مسؤولية اغتيال قيادات حماس في لبنان صالح العاروري، وعزام الأقرع، وفتحي شريف، وخليل حراز، وسمير فندي".
وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
تشييع صالح العاروري بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
بيروت تشيع القيادي في "حماس" صالح العاروري... فيديو وصور
4 يناير, 16:28 GMT
من جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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