https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-تتهم-إسرائيل-بقصف-موظفي-القطاع-الصحي-في-غزة-1096366025.html

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بقصف موظفي القطاع الصحي في غزة

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بقصف موظفي القطاع الصحي في غزة

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بأنه من المحتمل جدًا أن يكون الجنود الإسرائيليون مسؤولين عن هجمات القناصة القاتلة على... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T15:17+0000

2024-12-31T15:17+0000

2024-12-31T15:17+0000

إسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082155892_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce80f39dc6b6b6f79fb2109d16d88c27.jpg

ووفقاً لخبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن لدى المنظمة "أسبابا معقولة للاعتقاد" أنه في الفترة ما بين 5 و22 ديسمبر/كانون الأول 2023، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المحيطة بمستشفى العودة الذخيرة الحية بشكل متكرر، مما أدى إلى وفاة عاملين صحيين خلال هذه الفترة، وتم التوصل إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى الأمل في 31 يناير/كانون الثاني 2024.ولفت التقرير إلى أنه، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصيبت ممرضة بالمستشفى برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة برصاص قناص، كما أصيب أحد موظفي المستشفى برصاصة في الرأس أثناء وقوفه بالقرب من النافذة في 9 ديسمبر 2023.وأضاف التقرير أن امرأتين حاملين قتلتا بنفس الطريقة على بعد 20 مترا من مدخل المستشفى.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأشخاص الذين حاولوا الفرار من مستشفى الشفاء في غزة خلال ذروة القتال تعرضوا للقصف والاستهداف من قبل القناصة.وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم الإبلاغ عن 1273 هجومًا على المرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى مقتل 883 شخصًا وإصابة 1416 آخرين.

https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-مستشفيات-غزة-تحولت-إلى-مصايد-موت-1096360024.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن