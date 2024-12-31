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الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بقصف موظفي القطاع الصحي في غزة
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بقصف موظفي القطاع الصحي في غزة
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بأنه من المحتمل جدًا أن يكون الجنود الإسرائيليون مسؤولين عن هجمات القناصة القاتلة على... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T15:17+0000
2024-12-31T15:17+0000
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ووفقاً لخبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن لدى المنظمة "أسبابا معقولة للاعتقاد" أنه في الفترة ما بين 5 و22 ديسمبر/كانون الأول 2023، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المحيطة بمستشفى العودة الذخيرة الحية بشكل متكرر، مما أدى إلى وفاة عاملين صحيين خلال هذه الفترة، وتم التوصل إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى الأمل في 31 يناير/كانون الثاني 2024.ولفت التقرير إلى أنه، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصيبت ممرضة بالمستشفى برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة برصاص قناص، كما أصيب أحد موظفي المستشفى برصاصة في الرأس أثناء وقوفه بالقرب من النافذة في 9 ديسمبر 2023.وأضاف التقرير أن امرأتين حاملين قتلتا بنفس الطريقة على بعد 20 مترا من مدخل المستشفى.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأشخاص الذين حاولوا الفرار من مستشفى الشفاء في غزة خلال ذروة القتال تعرضوا للقصف والاستهداف من قبل القناصة.وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم الإبلاغ عن 1273 هجومًا على المرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى مقتل 883 شخصًا وإصابة 1416 آخرين.
https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-مستشفيات-غزة-تحولت-إلى-مصايد-موت-1096360024.html
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إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بقصف موظفي القطاع الصحي في غزة

15:17 GMT 31.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatكاميرا "سبوتنيك" ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى
كاميرا سبوتنيك ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بأنه من المحتمل جدًا أن يكون الجنود الإسرائيليون مسؤولين عن هجمات القناصة القاتلة على العاملين الطبيين في مستشفيي العودة والأمل في قطاع غزة.
ووفقاً لخبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن لدى المنظمة "أسبابا معقولة للاعتقاد" أنه في الفترة ما بين 5 و22 ديسمبر/كانون الأول 2023، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المحيطة بمستشفى العودة الذخيرة الحية بشكل متكرر، مما أدى إلى وفاة عاملين صحيين خلال هذه الفترة، وتم التوصل إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى الأمل في 31 يناير/كانون الثاني 2024.

وأوضح التقرير أنه في مستشفى العودة بمدينة جباليا، أدى إطلاق النار إلى تقييد الحركة حول مباني المستشفى لفترة طويلة، وأدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية.

ولفت التقرير إلى أنه، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصيبت ممرضة بالمستشفى برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة برصاص قناص، كما أصيب أحد موظفي المستشفى برصاصة في الرأس أثناء وقوفه بالقرب من النافذة في 9 ديسمبر 2023.
مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
‌‏الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحولت إلى "مصايد موت"
11:24 GMT
وأضاف التقرير أن امرأتين حاملين قتلتا بنفس الطريقة على بعد 20 مترا من مدخل المستشفى.

وأكد التقرير: "في أي من الحوادث المذكورة أعلاه لم تكن هناك معلومات تشير إلى أن الضحايا كانوا متورطين بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأشخاص الذين حاولوا الفرار من مستشفى الشفاء في غزة خلال ذروة القتال تعرضوا للقصف والاستهداف من قبل القناصة.
وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم الإبلاغ عن 1273 هجومًا على المرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى مقتل 883 شخصًا وإصابة 1416 آخرين.
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