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‌‏الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحولت إلى "مصايد موت"
‌‏الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحولت إلى "مصايد موت"
سبوتنيك عربي
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن النظام الصحي في قطاع غزة، على "شفير الانهيار التام" بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T11:24+0000
2024-12-31T11:24+0000
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وقالت الأمم المتحدة إن "مستشفيات غزة تحولت إلى مصايد موت"، مؤكدة أن "الاتهامات الإسرائيلية باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة، مبهمة".من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يثير مخاوف من وقوع جرائم خطيرة"، مشيرة إلى أنها وثّقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على نحو 27 مستشفى و12مرفقا طبيا آخر.وأضافت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "تعمّد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمدنيين يعتبر جريمة حرب"، مؤكدة أن "التقارير تتحدث عن حالات تعذيب وسوء معاملة بمستشفى كمال عدوان، وأن مصير مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، غير معلوم".وأوضحت أن "هجمات إسرائيل سببت دمارا مروعا بمستشفى كمال عدوان وتركت السكان دون رعاية"، مرجحة أن "الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل تزن 2000 رطل على مستشفيات غزة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، أن مستشفى كمال عدوان، آخر منشأة صحية كبرى في شمال غزة، أصبح خارج الخدمة عقب عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت المستشفى.وقالت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس": "تشير التقارير الأولية إلى أن بعض الأقسام الرئيسية تعرضت للحرق والتدمير بشكل كبير خلال الغارة".من جهتها، زعمت القوات الإسرائيلية في بيان أن المستشفى "تحول إلى معقل رئيسي للمنظمات الإرهابية ويُستخدم كملجأ لعناصر إرهابية"، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأوضحت المنظمة أن 60 من العاملين في القطاع الصحي و25 مريضًا في حالات حرجة، بينهم مرضى على أجهزة التنفس الصناعي، ما زالوا داخل المستشفى.من جهتها، نفت حركة حماس الفلسطينية، وجود أي من عناصرها داخل المستشفى، متهمة القوات الإسرائيلية باقتحام المنشأة، ودعت الحركة الأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة تحقيق "للوقوف على حجم الجرائم المرتكبة في شمال غزة".
https://sarabic.ae/20241103/مستشفى-العودة-في-قطاع-غزة-يوجه-نداء-عاجلا-بعد-الاستهداف-الإسرائيلي-المباشر-1094460113.html
https://sarabic.ae/20241108/آخر-مستشفى-في-شمال-غزة-يواجه-القصف-والدمار-والاحتضار-1094577979.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحولت إلى "مصايد موت"

11:24 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمستشفيات غزة
مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن النظام الصحي في قطاع غزة، على "شفير الانهيار التام" بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن "مستشفيات غزة تحولت إلى مصايد موت"، مؤكدة أن "الاتهامات الإسرائيلية باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة، مبهمة".
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يثير مخاوف من وقوع جرائم خطيرة"، مشيرة إلى أنها وثّقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على نحو 27 مستشفى و12مرفقا طبيا آخر.
امرأة فلسطينية أصيبت خلال الحرب في غزة، تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى العريش، مصر27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
مستشفى العودة في قطاع غزة يوجه نداء عاجلا بعد الاستهداف الإسرائيلي المباشر
3 نوفمبر, 23:15 GMT
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "تعمّد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمدنيين يعتبر جريمة حرب"، مؤكدة أن "التقارير تتحدث عن حالات تعذيب وسوء معاملة بمستشفى كمال عدوان، وأن مصير مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، غير معلوم".
وأوضحت أن "هجمات إسرائيل سببت دمارا مروعا بمستشفى كمال عدوان وتركت السكان دون رعاية"، مرجحة أن "الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل تزن 2000 رطل على مستشفيات غزة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، أن مستشفى كمال عدوان، آخر منشأة صحية كبرى في شمال غزة، أصبح خارج الخدمة عقب عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت المستشفى.
وقالت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس": "تشير التقارير الأولية إلى أن بعض الأقسام الرئيسية تعرضت للحرق والتدمير بشكل كبير خلال الغارة".
من جهتها، زعمت القوات الإسرائيلية في بيان أن المستشفى "تحول إلى معقل رئيسي للمنظمات الإرهابية ويُستخدم كملجأ لعناصر إرهابية"، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
آخر مستشفى في شمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
8 نوفمبر, 11:30 GMT
وأوضحت المنظمة أن 60 من العاملين في القطاع الصحي و25 مريضًا في حالات حرجة، بينهم مرضى على أجهزة التنفس الصناعي، ما زالوا داخل المستشفى.

وأضافت أن المرضى الذين يعانون من حالات متوسطة إلى خطيرة أُجبروا على الانتقال إلى مستشفى الإندونيسي المدمر وغير الفعال، معربة عن "قلقها البالغ على سلامتهم".

من جهتها، نفت حركة حماس الفلسطينية، وجود أي من عناصرها داخل المستشفى، متهمة القوات الإسرائيلية باقتحام المنشأة، ودعت الحركة الأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة تحقيق "للوقوف على حجم الجرائم المرتكبة في شمال غزة".
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