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مستشفى العودة في قطاع غزة يوجه نداء عاجلا بعد الاستهداف الإسرائيلي المباشر
مستشفى العودة في قطاع غزة يوجه نداء عاجلا بعد الاستهداف الإسرائيلي المباشر
سبوتنيك عربي
كشف مستشفى العودة شمال قطاع غزة، أن "المستشفى محروم من إمدادات الوقود اللازم لتزويده بالكهرباء منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي". 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T23:15+0000
2024-11-03T23:15+0000
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وقال المستشفى، في بيان له، إن "منظومة الإسعافات التي تديرها المستشفى خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر"، مؤكدا أن المستشفى يحتاج إلى إمداد عاجل بالأدوية ووحدات الدم والطعام والمياه لكي يتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته.يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20241103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-بانفجار-قنبلة-في-غزة-1094442000.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشفى العودة في قطاع غزة يوجه نداء عاجلا بعد الاستهداف الإسرائيلي المباشر

23:15 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Amr Nabilامرأة فلسطينية أصيبت خلال الحرب في غزة، تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى العريش، مصر27 نوفمبر 2023.
امرأة فلسطينية أصيبت خلال الحرب في غزة، تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى العريش، مصر27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
كشف مستشفى العودة شمال قطاع غزة، أن "المستشفى محروم من إمدادات الوقود اللازم لتزويده بالكهرباء منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وقال المستشفى، في بيان له، إن "منظومة الإسعافات التي تديرها المستشفى خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر"، مؤكدا أن المستشفى يحتاج إلى إمداد عاجل بالأدوية ووحدات الدم والطعام والمياه لكي يتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته.
يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
07:56 GMT
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.
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