https://sarabic.ae/20241231/السعودية-تعلن-تفكيك-شبكتين-لتهريب-المخدرات-بينهما-عناصر-من-وزارتي-الداخلية-والدفاع-1096352507.html
السعودية تعلن تفكيك شبكتين لتهريب المخدرات بينهما عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع
السعودية تعلن تفكيك شبكتين لتهريب المخدرات بينهما عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، "ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تعملان في تهريب الأقراص المخدرة والحشيش، من ضمنهما أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T07:45+0000
2024-12-31T07:45+0000
2024-12-31T07:45+0000
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وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".وأشار المصدر إلى أنهم "13 عنصرًا، بينهم شخص من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و2 من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلن تفكيك شبكتين لتهريب المخدرات بينهما عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، "ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تعملان في تهريب الأقراص المخدرة والحشيش، من ضمنهما أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومقيمين سوريين ويمنيين".
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".
وأشار المصدر إلى أنهم "13 عنصرًا، بينهم شخص من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و2 من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".