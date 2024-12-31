حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"

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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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https://sarabic.ae/20241231/حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737-800-1096363638.html
حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"
حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"
سبوتنيك عربي
شهد الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، 3 حوادث طائرات في كوريا الجنوبية وكندا والنرويج وجميعها من طراز واحد هو "بوينغ-737". 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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شملت الحوادث الـ3 تحطما كاملا للطائرة في كوريا الجنوبية أو انحرافا عن المدرج أو هبوطا اضطراريا في النرويج وكندا، على التوالي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"

13:42 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 31.12.2024)
تابعنا عبر
شهد الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، 3 حوادث طائرات في كوريا الجنوبية وكندا والنرويج وجميعها من طراز واحد هو "بوينغ-737".
شملت الحوادث الـ3 تحطما كاملا للطائرة في كوريا الجنوبية أو انحرافا عن المدرج أو هبوطا اضطراريا في النرويج وكندا، على التوالي.
حقائق مؤلمة عن طائرة بوينغ 737 - 800 - سبوتنيك عربي
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