https://sarabic.ae/20241231/حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737-800-1096363638.html
حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"
حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"
سبوتنيك عربي
شهد الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، 3 حوادث طائرات في كوريا الجنوبية وكندا والنرويج وجميعها من طراز واحد هو "بوينغ-737". 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T13:42+0000
2024-12-31T13:42+0000
2024-12-31T13:48+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096363331_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_9d8f46e513174b93a1b78ce494b2b47f.png
شملت الحوادث الـ3 تحطما كاملا للطائرة في كوريا الجنوبية أو انحرافا عن المدرج أو هبوطا اضطراريا في النرويج وكندا، على التوالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096363331_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_146959df56e8e93ee586a409ec7393c4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737-800"
13:42 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 31.12.2024)
شهد الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، 3 حوادث طائرات في كوريا الجنوبية وكندا والنرويج وجميعها من طراز واحد هو "بوينغ-737".
شملت الحوادث الـ3 تحطما كاملا للطائرة في كوريا الجنوبية أو انحرافا عن المدرج أو هبوطا اضطراريا في النرويج وكندا، على التوالي.